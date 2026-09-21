Afrique: Deuxième jour de bouclage sous tension au site de déplacés de Kigonze à Bunia

21 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation reste tendue depuis le matin de ce lundi 21 septembre, au site de déplacés de Kigonze, dans le quartier Mudzi-Mpela à Bunia, en Ituri. D'après des sources concordantes, au deuxième jour de l'opération, des tirs étaient encore entendus autour et à l'intérieur du site, où plusieurs familles ont passé la nuit à l'extérieur.

Une importante présence militaire était toujours visible sur place. Selon des témoignages recueillis auprès des habitants, certaines familles ont commencé à quitter le site avec leurs effets personnels, après que des militaires leur auraient demandé de récupérer leurs biens.

Lors d'une descente sur le terrain, des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées ont notamment été vus à l'extérieur du site. Certaines familles ne savaient pas où aller.

Des arrestations rapportées

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Plusieurs arrestations sont également rapportées sur le site. Leur nombre n'a toutefois pas pu être établi dans l'immédiat.

Selon les témoignages recueillis, les militaires justifieraient leur présence par la présence présumée d'armes et la poursuite des tirs depuis le site. Ces éléments n'ont pas encore fait l'objet d'une communication officielle des autorités locales.

La situation suscite également des inquiétudes en raison de la présence de plusieurs établissements scolaires à proximité du site de Kigonze.

Au moment de la collecte des témoignages, les tirs étaient toujours audibles et le dispositif militaire restait maintenu autour et à l'intérieur du site.

Les autorités n'avaient pas encore communiqué officiellement, ce lundi matin, sur les raisons de l'opération, son bilan ou le nombre éventuel d'arrestations.

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