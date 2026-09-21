Afrique: Depuis Washington, Robert Dussey veut passer du dialogue au partenariat avec les Afro-Américains

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, était à Washington à l'occasion de la conférence annuelle du Congressional Black Caucus. Entre échanges avec des élus afro-américains du Congrès américain et promotion de l'initiative « Correct the Map », le ministre affiche une ambition : transformer les contacts diplomatiques en partenariats concrets et durables.

La diplomatie togolaise poursuit son offensive sur la scène internationale. À Washington, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey, a participé à la conférence annuelle du Congressional Black Caucus (CBC), une rencontre qui réunit les élus afro-américains du Congrès des États-Unis.

À la faveur de cette rencontre, le ministre togolais a notamment échangé avec le représentant américain Jonathan L. Jackson, élu de l'Illinois. Robert Dussey lui a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été réservé, tout en mettant en avant l'importance du dialogue entre le Togo et les élus afro-américains.

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Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de la diplomatie togolaise a présenté cette participation comme une opportunité de renforcer les échanges, de nouer de nouveaux contacts et de consolider les relations entre Lomé et les représentants afro-américains au Congrès américain.

De Washington à Lomé, des partenariats à construire

Pour Robert Dussey, le temps est désormais venu de donner une dimension plus concrète aux échanges engagés aux États-Unis.

Le ministre togolais entend notamment favoriser de nouvelles collaborations entre les communautés togolaises et afro-américaines. Une orientation qui pourrait concerner différents domaines de coopération et contribuer à renforcer les passerelles entre le Togo et les États-Unis.

« Je me réjouis de transformer ce dialogue en un partenariat solide et durable, en construisant des ponts, en approfondissant la coopération et en traduisant notre engagement commun en initiatives concrètes et à impact durable », a déclaré Robert Dussey.

Cette démarche traduit la volonté de Lomé de ne pas limiter ses relations avec Washington aux seuls canaux institutionnels traditionnels, mais de multiplier également les contacts avec les parlementaires et les différentes composantes de la communauté afro-américaine.

« Correct the Map », autre carte diplomatique du Togo

La présence togolaise à Washington a également servi de tribune au ministre pour promouvoir l'initiative « Correct the Map ».

Portée par le Togo au nom du Groupe africain aux Nations unies, cette campagne vise notamment à corriger les déséquilibres liés à la représentation cartographique du continent africain.

Le dossier a connu une avancée diplomatique majeure avec l'adoption, le 4 septembre 2026, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution A/80/L.104. Le texte a recueilli 164 voix favorables, contre une voix défavorable et six abstentions.

Pour la diplomatie togolaise, cette adoption constitue une étape importante dans la reconnaissance de la nécessité d'une représentation plus équitable de l'Afrique dans les cartes du monde.

Le pari du réseau afro-américain

Au-delà de « Correct the Map », c'est également sur le terrain du rapprochement avec les communautés afro-américaines que Lomé entend désormais avancer.

Le Congressional Black Caucus constitue, à cet égard, un espace stratégique de rencontres entre élus américains et acteurs africains. La participation du Togo à sa conférence annuelle permet à la diplomatie togolaise de renforcer sa visibilité auprès de parlementaires américains et de présenter ses priorités.

Pour Robert Dussey, l'enjeu est donc de transformer les rencontres de Washington en opportunités de coopération.

La prochaine étape sera de donner un contenu concret aux engagements annoncés : davantage de contacts, de projets communs et de collaborations entre Togolais et Afro-Américains.

De Washington à Lomé, la diplomatie togolaise mise ainsi sur la construction de nouveaux ponts avec les États-Unis, avec l'ambition affichée de faire du dialogue avec les élus afro-américains un levier de partenariats durables.