Ile Maurice: Un détenu soupçonné d'avoir agressé un officier

21 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un incident impliquant un détenu et un officier de prison s'est produit hier, dimanche 20 septembre, à la prison de haute sécurité de Melrose. L'affaire a été rapportée à la police comme un cas d'agression.

Vers 8 h 05, un Lead Prison Officer, âgé de 45 ans, effectuait son service lié à la distribution de méthadone en compagnie d'un autre officier de prison. Ils auraient alors aperçu le détenu Anthony Thierry Antonio Coelho près de la chapelle de l'établissement pénitentiaire.

Le détenu aurait été informé qu'il allait faire l'objet d'une fouille. C'est au cours de cette procédure que la situation aurait dégénéré. Visiblement mécontent, il aurait poussé l'officier.

Ce dernier ne présentait aucune blessure apparente, mais a indiqué avoir ressenti des douleurs à la suite de l'incident. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital sir Anerood Jugnauth pour recevoir des soins. Son collègue, présent au moment des faits, a été cité comme témoin.

Anthony Thierry Antonio Coelho est en détention provisoire depuis le 4 août 2025 dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue.

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