Tunisie: Sonede - Quatre gouvernorats du Centre touchés par une avarie sur le réseau

Suite à une avarie imprévue survenue sur la principale canalisation d'adduction d'eau d'un diamètre de 600 millimètres, l'alimentation en eau potable connaît des perturbations et des interruptions dans plusieurs localités des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia. Cette coupure a débuté ce lundi 21 septembre 2026 à partir de midi, d'après un communiqué officiel de la SONEDE.

Les zones touchées incluent, pour le gouvernorat de Kairouan, la délégation de Kairouan Nord avec les secteurs d'El Haouamed et d'El Ghabat. Dans le gouvernorat de Sousse, les perturbations concernent la délégation de Sidi El Hani englobant la ville, Ouled Alouane, Ghabghoub, Ouled Khachine et Ouled Faleh, la délégation de Kalaa Sghira à travers Oued Layel, En-Nokor, Dargha, Enoualat et Jabeur, ainsi que la délégation de Msaken qui touche l'usine STIP, Garaat El Manjour, El Knaiss, Chihia, Ouled Toumi, Beni Rbia, El Bayadha, Beni Kalthoum, El Frada et El Borjine.

Pour le gouvernorat de Monastir, les coupures impactent la délégation de Zermadine avec Menzel Hayet, El Aallacha, Mzaougha et Mlithet, la délégation de Jemmal comprenant Menzel Kamel, Bir El Tayeb et Hdadra, la délégation de Ouerdanine incluant la ville, Oued Jebs, Bou Othmane et Menzel Kheir, ainsi que la délégation de Bembla avec Menzel Nour. Enfin, dans le gouvernorat de Mahdia, la perturbation concerne la délégation de Boumerdès et plus précisément la ville de Guergour.

La société publique a précisé que ses équipes techniques sont mobilisées sans interruption, jour et nuit, pour mener à bien les travaux de réparation nécessaires. Le retour progressif de l'eau dans les robinets est attendu à partir de ce mercredi 23 septembre 2026 dès huit heures du matin, une fois le chantier d'urgence achevé.

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