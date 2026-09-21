Tunisie: Sonede - Quatre gouvernorats du Centre touchés par une avarie sur le réseau

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Suite à une avarie imprévue survenue sur la principale canalisation d'adduction d'eau d'un diamètre de 600 millimètres, l'alimentation en eau potable connaît des perturbations et des interruptions dans plusieurs localités des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia. Cette coupure a débuté ce lundi 21 septembre 2026 à partir de midi, d'après un communiqué officiel de la SONEDE.

Les zones touchées incluent, pour le gouvernorat de Kairouan, la délégation de Kairouan Nord avec les secteurs d'El Haouamed et d'El Ghabat. Dans le gouvernorat de Sousse, les perturbations concernent la délégation de Sidi El Hani englobant la ville, Ouled Alouane, Ghabghoub, Ouled Khachine et Ouled Faleh, la délégation de Kalaa Sghira à travers Oued Layel, En-Nokor, Dargha, Enoualat et Jabeur, ainsi que la délégation de Msaken qui touche l'usine STIP, Garaat El Manjour, El Knaiss, Chihia, Ouled Toumi, Beni Rbia, El Bayadha, Beni Kalthoum, El Frada et El Borjine.

Pour le gouvernorat de Monastir, les coupures impactent la délégation de Zermadine avec Menzel Hayet, El Aallacha, Mzaougha et Mlithet, la délégation de Jemmal comprenant Menzel Kamel, Bir El Tayeb et Hdadra, la délégation de Ouerdanine incluant la ville, Oued Jebs, Bou Othmane et Menzel Kheir, ainsi que la délégation de Bembla avec Menzel Nour. Enfin, dans le gouvernorat de Mahdia, la perturbation concerne la délégation de Boumerdès et plus précisément la ville de Guergour.

La société publique a précisé que ses équipes techniques sont mobilisées sans interruption, jour et nuit, pour mener à bien les travaux de réparation nécessaires. Le retour progressif de l'eau dans les robinets est attendu à partir de ce mercredi 23 septembre 2026 dès huit heures du matin, une fois le chantier d'urgence achevé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.