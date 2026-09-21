Ile Maurice: Sun Ltd - Une performance financière dopée par l'hôtellerie et la maîtrise des coûts

Sun clôture l'exercice 2025-2026 sur une nette amélioration de ses principaux indicateurs financiers, malgré un environnement marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient à partir de mars 2026. Le groupe hôtelier affiche une progression de ses revenus, de sa rentabilité opérationnelle et de sa génération de trésorerie, tout en poursuivant la réduction de son endettement.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi Rs 7,5 milliards au 30 juin 2026, contre Rs 6,5 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 16,4 %. Cette croissance est toutefois en partie portée par l'activité immobilière, dont les revenus ont presque doublé, à Rs 1,1 milliard contre Rs 576 millions en 2025. Hors immobilier, le chiffre d'affaires progresse de 8,7 %, à Rs 6,44 milliards. Le groupe attribue notamment cette évolution à l'amélioration des tarifs hôteliers : le prix moyen par chambre (ADR) a augmenté de 10,8 %, tandis que le revenu par chambre disponible (RevPAR) a progressé de 9,5 %.

Cette croissance s'est accompagnée d'un renforcement de la rentabilité. L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) passe de Rs 2 milliards à Rs 2,5 milliards, tandis que sa marge s'améliore de 31,8 % à 33,1 %. Le bénéfice opérationnel atteint Rs 2,1 milliards, contre Rs 1,7 milliard en 2025. Cette amélioration traduit, selon le groupe, les effets de ses efforts continus en matière d'efficacité opérationnelle.

Rs 1,5 milliard de bénéfice net

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Au niveau du résultat net, le bénéfice des activités poursuivies ressort à Rs 1,5 milliard, contre Rs 1,3 milliard en 2025, soit une progression de 14,8 %. Cette performance intervient alors que Sun Ltd a subi un coût fiscal supplémentaire de Rs 108 millions lié à la Fair Share Contribution et à l'Alternative Minimum Tax introduites à partir du 1er juillet 2025. Le bénéfice attribuable aux actionnaires atteint Rs 1,4 milliard.

Quant à la trésorerie, les flux provenant des activités opérationnelles progressent de 26 %, à Rs 2,4 milliards. Cette capacité de génération de cash a permis au groupe de réduire sa dette nette de 17 %, à Rs 1,2 milliard, tandis que le ratio d'endettement passe de 16,8 % à 12,8 %. Sun Ltd a également procédé au remboursement anticipé d'une obligation convertible de la MIC de Rs 500 millions au cours du dernier trimestre.

La structure financière s'est ainsi consolidée, avec des capitaux propres totaux de Rs 8,3 milliards à fin juin 2026, contre Rs 7,2 milliards un an auparavant. Le conseil a, parallèlement, relevé le dividende à Rs 3,45 par action, soit une hausse de 33 %.

Pour le nouvel exercice, Sun Ltd, qui est propriétaire de 4 établissements hôteliers, nommément La Pirogue (en rénovation), Sugar Beach, Long Beach, Ambre Hotel ainsi que l'Île aux Cerfs Golf Club, se montre confiant : les arrivées touristiques des deux premiers mois de l'année financière 2026-2027 sont en hausse et le groupe anticipe une amélioration de sa performance financière au premier trimestre par rapport à la même période de 2025.