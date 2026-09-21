Ile Maurice: Plaque d'immatriculation - «Mo plak, mo fer seki mo anvi ?»

21 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

«Mo plak, mo fer seki mo anvi ?» Pas forcément. Une plaque d'immatriculation doit respecter certaines règles et rester clairement visible et lisible.

Plaque effacée, cassée, cachée ou modifiée : que dit la loi ? Peut-on personnaliser sa plaque ? Que risque un conducteur si un chiffre ou une lettre est difficile à lire ? Et quelles sont les conséquences lorsqu'un véhicule circule sans plaque ?

Autant de questions auxquelles Barlen Munusami apporte des réponses dans Sekirite nou priorite. Il revient sur les obligations des conducteurs, les règles à respecter et les sanctions prévues en cas de non-conformité.

Une plaque d'immatriculation n'est pas un simple élément esthétique. Elle permet d'identifier un véhicule, notamment en cas d'accident, d'infraction ou de délit de fuite.

Alors, plaque modifiée : simple personnalisation ou infraction ?

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