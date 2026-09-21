Ile Maurice: Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum est mort à 76 ans

Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, frère cadet du souverain de Dubaï, Sheikh Mohammed, est décédé ce lundi 21 septembre à l'âge de 76 ans. Une période de deuil de dix jours a été décrétée à Dubaï à la suite de son décès.

L'annonce a été faite par le Dubai Media Office. Dans un hommage publié sur les réseaux sociaux, Sheikh Mohammed a salué la mémoire de son frère, exprimant ses prières et sa compassion à sa famille et à ses proches.

Né le 12 juillet 1950, Sheikh Ahmed était le plus jeune fils de l'ancien souverain de Dubaï, Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum. Diplômé de la Royal Military Academy de Sandhurst, il a notamment occupé des fonctions militaires et au sein de la sécurité de Dubaï.

Une figure des courses hippiques

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Propriétaire et éleveur de pur-sang, Sheikh Ahmed était une figure reconnue des courses internationales. Ses casaques jaunes à épaulettes noires ont notamment été portées par des champions comme Mtoto, double vainqueur de l'Eclipse Stakes et du Prince of Wales's Stakes, et plus récemment par Saddadd, vainqueur du Grosser Preis von Baden le 6 septembre dernier.

Son écurie a également connu plusieurs succès majeurs cette saison, avec notamment Almaqam, lauréat du Tattersalls Gold Cup.

En 1990, Sheikh Ahmed avait développé l'hippodrome de Jebel Ali, qui abrite également ses écuries.

Simon Crisford, entraîneur de plusieurs de ses chevaux, a salué «un homme de grande passion» pour les courses, soulignant son attachement aux chevaux et son plaisir à les voir courir à travers le monde.