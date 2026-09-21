Tunisie: Intempéries au pays - La protection civile en état d'alerte

Le chef de la sous-direction des opérations et du suivi à la direction des opérations de la protection civile, le lieutenant-colonel Khalil Mechri, a affirmé ce lundi que les unités de la protection civile sont pleinement prêtes à faire face aux intempéries attendues à partir de mercredi, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM), tout en soulignant que la situation générale est rassurante et ne prête pas à l'inquiétude.

Dans une déclaration à la TAP, le lieutenant colonel a expliqué que les prévisions de l'INM indiquent que les quantités de pluie attendues dans les différents gouvernorats du pays seront moins intenses que lors des dernières perturbations météorologiques, confirmant la poursuite du plan mis en place par la protection civile, tout en maintenant le plus haut degré de préparation opérationnelle des unités de terrain.

Il a précisé que le plan opérationnel comprend l'installation de points avancés dans les « zones bleues » connues pour l'accumulation des eaux en raison de leur topographie basse, permettant ainsi une intervention immédiate en cas de besoin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce plan prévoit également la mise en état d'alerte des comités régionaux de prévention et de lutte contre les cataclysmes, ainsi que l'organisation des secours dans les différents gouvernorats en prévision des fluctuations climatiques imminentes.

Dans ce contexte, il a appelé les citoyens à ne pas prendre le risque de traverser les oueds et les accumulations d'eau, en particulier dans les régions intérieures. Il a également recommandé aux automobilistes de prendre les mesures de sécurité nécessaires, de respecter le code de la route et d'éviter les déplacements aux heures de pointe.

Concernant les interventions menées lors des récentes perturbations météorologiques, le responsable a indiqué que les unités de la protection civile sont interpellées dès les premières heures, durant la période allant du 17 au 20 septembre, pour secourir les citoyens et dégager les véhicules bloqués par les eaux stagnantes.

Durant cette période, les unités ont réussi à dégager 73 voitures et moyens de transport des routes inondées, en plus d'effectuer 59 opérations de pompage et d'aspiration d'eau dans des habitations et des commerces.

Les équipes de la protection civile ont également mené 158 reconnaissances des zones d'accumulation d'eau et aidé 189 personnes à traverser ces zones inondées.