Tunisie: Commerce extérieur - Le CEPEX engage des concertations sectorielles pour structurer le programme promotionnel 2027

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a lancé un cycle de réunions consultatives élargies impliquant les différentes filières exportatrices, les organisations professionnelles et les partenaires de la chaîne logistique d'exportation. Cette démarche de concertation vise à identifier les marchés cibles, à hiérarchiser les priorités géographiques et à enrichir les axes du programme national de promotion pour l'exercice 2027. Et ce, en prévision de la prochaine réunion du Conseil national du commerce extérieur.

La première phase de ces tables rondes s'est justement déroulée à la Maison de l'exportateur du 15 au 18 septembre 2026, sous la présidence de Mourad Ben Hassine, président-directeur général du CEPEX. Des cadres des structures sectorielles, des fédérations professionnelles, ainsi que des représentants du secteur bancaire, du transport et des compagnies d'assurance ont pris part à cette réunion.

Les séances de travail se sont articulées autour de l'évaluation technique des actions promotionnelles exécutées au cours de l'année 2026 et autour de l'examen détaillé des composantes du calendrier des manifestations commerciales proposé pour l'exercice 2027. Ces échanges ont permis de recenser les besoins spécifiques de chaque filière et de débattre des opportunités d'accès vers de nouvelles destinations d'exportation. A noter que ce premier volet a réuni les opérateurs des industries mécaniques et électriques, des travaux publics, des matériaux de construction, des services de santé, des industries pharmaceutiques, du textile-habillement, du cuir et des chaussures, de l'artisanat, ainsi que les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Pour le CEPEX, ce dialogue a constitué une opportunité d'identifier les barrières structurelles et conjoncturelles à même de freiner les entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux afin d'y adapter les futurs outils d'appui.

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Dans cette perspective, Mourad Ben Hassine a annoncé la finalisation des nouvelles procédures réglementaires rattachées à la restructuration du Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX). Il a indiqué qu'une réforme est conçue pour consolider le financement des programmes promotionnels axés sur les secteurs porteurs et soutenir l'expansion des entreprises tunisiennes vers des marchés inexplorés.

Le responsable a également mis en exergue le déploiement de stratégies promotionnelles spécifiques dédiées aux produits agricoles phares, à l'instar de l'huile d'olive et des dattes. Et ce, afin d'intensifier la prospection sur des marchés extérieurs dotés d'un fort potentiel de croissance.

La seconde phase des consultations s'ouvrira la semaine prochaine pour englober l'agroalimentaire, les technologies de l'information où la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, les chambres nationales de commerce, la CONECT et les structures consulaires mixtes seront invités pour la mise en place de l'intégration des recommandations concrètes au plan de développement 2027.