Maroc: Comment le parcours pluriel d'El Hassan Lachguar façonne son action politique au service de Rabat-Chellah

« De là, j'ai commencé... et c'est avec vous que je poursuis. » C'est par ces mots explicites que le candidat USFP El Hassan Lachguar résume son lien charnel et indéfectible avec la circonscription de Rabat-Chellah. Pour lui, la capitale administrative n'a jamais représenté une simple arène électorale ou un tremplin politique saisonnier.

C'est le terrain de ses souvenirs d'enfance, des bancs de l'école de l'établissement Talha Ibn Oubeid Allah au lycée Dar Es Salam et d'un engagement militant précoce. Ayant grandi dans une famille ittihadie où les chants de lutte et les discussions sur la liberté, la justice sociale et l'égalité ont bercé ses jeunes années, il s'est construit la conviction intime que la politique n'est ni un privilège ni une quête de positions, mais une noble mission de service aux citoyens. Son adhésion en 2001 à l'Union socialiste des forces populaires a ainsi scellé un choix de vie, le menant à s'investir au sein de la Jeunesse ittihadie avant d'assumer de hautes responsabilités locales, régionales et nationales, dont son mandat actuel de secrétaire régional du parti pour Rabat-Salé-Kénitra.

Ce profil de militant de terrain s'est doublé d'une solide expérience professionnelle et académique. Diplômé en tant qu'ingénieur en informatique en 2007, El Hassan Lachguar a fait ses premières armes dans le monde de l'entreprise en dirigeant une structure spécialisée. Cette immersion concrète lui a permis de toucher du doigt les difficultés quotidiennes des petites et moyennes entreprises : la lourdeur des procédures administratives, les retards de paiement et les obstacles dans l'accès aux financements et aux opportunités.

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Convaincu que la maîtrise des technologies ne suffit pas pour appréhender les complexités de l'action publique et de l'État, il retourne sur les bancs de l'université pour décrocher une licence en droit en 2017. Cette formation juridique débouche naturellement sur l'exercice de la profession d'avocat au barreau de Rabat, ancrant un peu plus son combat quotidien dans la défense des droits et des libertés. Son passage en tant que chef de cabinet, d'abord au ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, puis au ministère de la Justice, parachève sa compréhension des rouages de la décision publique. Ces expériences lui ont offert une vision claire des points de blocage institutionnels et des réformes indispensables pour fluidifier l'administration et rapprocher la justice du citoyen.

Élu député de Rabat-Chellah depuis 2021 et vice-président du Groupe socialiste - Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, il s'est imposé comme une voix influente, notamment au sein de la commission des Finances et du Développement économique. Son action parlementaire s'est articulée autour de la défense de la justice fiscale, de la protection de la classe moyenne et des couches vulnérables, ainsi que du soutien aux PME. Il n'a cessé d'exiger une plus grande transparence dans la commande publique, une meilleure efficience de la dépense étatique et une simplification des procédures pour stimuler l'investissement productif et l'emploi.

Fidèle aux principes ittihadis, il a également porté les interpellations de l'opposition face aux retards du gouvernement dans la concrétisation de ses promesses sociales, qu'il s'agisse de l'école publique ou de la santé. À la suite des mobilisations de la jeunesse, il a particulièrement interpellé l'exécutif sur les défaillances de l'offre sanitaire locale et les dysfonctionnements des structures hospitalières, à l'instar du CHU Ibn Sina. En tant que conseiller communal à la ville de Rabat depuis 2021, il applique la même rigueur de proximité, convaincu qu'un élu ne doit jamais disparaître entre deux scrutins.

À l'approche des élections législatives, El Hassan Lachguar lance un appel vibrant à la mobilisation citoyenne face à la tentation du découragement. Pour lui, l'abstention ne pénalise jamais ceux qui ont échoué, mais laisse le champ libre aux politiciens transhumants qui naviguent d'un parti à l'autre en quête de rentes. Le vote conscient demeure l'unique rempart démocratique pour sanctionner la mauvaise gestion et redonner ses lettres de noblesse à la politique.

C'est pourquoi il soumet son bilan à l'évaluation directe des électeurs de Rabat-Chellah. Ses priorités pour l'avenir restent ancrées dans le projet progressiste de l'USFP : une école publique émancipatrice garantissant l'égalité des chances, une économie créatrice d'emplois durables, une administration respectueuse de la dignité humaine et un État social fondé sur une santé de qualité accessible à tous. En briguant de nouveau la confiance des habitants de sa ville, il réaffirme une certitude : la légitimité politique se cultive chaque jour par la présence, l'écoute et la redevabilité.