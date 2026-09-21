Afrique: Journée internationale de la paix - L'ONU appelle à investir dans la paix

Ce lundi 21 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la paix. Pour l’édition 2026, les Nations unies ont retenu le thème « Investir dans la paix : pour toutes et tous, partout, chaque jour ».

À cette occasion, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle à renforcer les efforts en faveur de la paix, alors que les conflits continuent de provoquer violences, déplacements de populations et souffrances à travers le monde. Dans son message, il estime que la paix est aujourd’hui « dangereusement en pénurie ».

Un contexte international marqué par les conflits

António Guterres dresse le constat d’un monde traversé par la violence et les divisions.

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« Les communautés sont ébranlées par la violence et les divisions. Les conflits prennent de l’ampleur et se complexifient, débordant les frontières et infligeant d’immenses souffrances », souligne-t-il. Il ajoute que « le dialogue vacille, les solutions semblent insaisissables et la solidarité mondiale fait défaut ».

Pour le secrétaire général de l’ONU, le thème retenu cette année rappelle que la construction de la paix ne repose pas uniquement sur la cessation des combats. Elle nécessite également d’investir dans les conditions économiques, sociales et institutionnelles permettant aux sociétés de vivre durablement en paix.

Investir dans les sociétés et les institutions

António Guterres met notamment l’accent sur la santé, l’éducation, la nutrition et la protection sociale. Il appelle également à bâtir des institutions et des systèmes auxquels les populations peuvent faire confiance, tout en protégeant les droits humains et la dignité de chacun.

Le secrétaire général insiste par ailleurs sur les instruments traditionnellement mobilisés pour prévenir et résoudre les conflits : la diplomatie, le dialogue, la négociation et les opérations de maintien de la paix.

Selon lui, ces différents leviers doivent être renforcés parallèlement aux efforts visant à mettre fin aux guerres et à prévenir l’émergence de nouveaux conflits.

Les acteurs de la paix au quotidien

Dans son message, le chef de l’ONU ne s’adresse pas uniquement aux gouvernements. Il met également en avant le rôle de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement en faveur de la paix au sein de leurs communautés.

Bénévoles, militants, responsables de la société civile, soldats de la paix et artisans de la paix contribuent, selon lui, à rapprocher les communautés, à réduire les divisions et à maintenir le dialogue.

« Action après action, ils construisent la paix à partir de la base », affirme António Guterres, qui voit dans leur engagement une illustration concrète du thème choisi cette année.

Le secrétaire général rappelle ainsi que la paix ne va pas de soi. « Atteindre la paix n’est ni passif ni automatique », souligne-t-il, appelant à en faire « un choix actif et délibéré » en faveur d’un avenir meilleur.

Une journée consacrée à la non-violence et au cessez-le-feu

La Journée internationale de la paix a été instituée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1981. Depuis 2001, la date du 21 septembre est consacrée à la non-violence et au cessez-le-feu.

À cette occasion, l’ONU invite les parties engagées dans des conflits à observer une trêve et à faire de cette journée un moment dédié à la paix et au dialogue.

À New York, l’un des symboles de cette commémoration est la Cloche de la paix, installée au siège des Nations unies. Offerte à l’ONU en 1954 par l’Association des Nations unies du Japon, elle est traditionnellement sonnée à l’occasion de la Journée internationale de la paix.

Un appel aux dirigeants mondiaux

Pour cette édition 2026, António Guterres appelle les dirigeants mondiaux à renforcer leurs investissements en faveur d’une paix durable.

Il les invite notamment à agir sur les conditions économiques et sociales, à protéger les droits humains, à renforcer les institutions et à privilégier les mécanismes de règlement pacifique des différends.

« Prenez des mesures, investissez dans des solutions et faites le travail difficile de construire une paix durable », exhorte-t-il.

À travers cette Journée internationale, les Nations unies rappellent ainsi que la paix ne se résume pas à l’absence de guerre. Elle suppose aussi de créer les conditions permettant aux individus et aux communautés de vivre dans la sécurité, la dignité et le respect de leurs droits.