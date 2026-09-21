Sénégal: Sadio Mané pose la première pierre de son projet de parc agro-industriel dédié à la mangue

L'international sénégalais, qui a investi près de 12 milliards de francs CFA dans la construction de ce site dédié à la transformation de la mangue en Casamance, entend ainsi aider sa région natale à se développer. Avec une capacité de traitement annoncée de 8500 tonnes de fruits par an, SM10 Agro est présenté comme une révolution industrielle pour la filière.

Retour aux sources pour le footballeur Sadio Mané. Ce samedi 19 septembre, l'international sénégalais a posé la première pierre de SM10 Agro, un futur parc agro-industriel, dans son village natal de Bambali, en Casamance. En investissant 11,7 milliards de francs CFA dans ce projet, celui-ci entend permettre à cette région riche en mangues de passer à une transformation du fruit à grande échelle et d'envisager des débouchés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Avec une capacité de traitement annoncée de 8500 tonnes de mangues par an, SM10 Agro est présenté comme une révolution industrielle pour la filière avec, à la clé, la création de plus de 1000 emplois directs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi uniquement pour les buts que j'ai marqués. Avant les stades, les lumières, les victoires, il y avait bien sûr Bambali. C'est ici que mes rêves ont commencé... a expliqué Sadio Mané devant des responsables de la région et de l'État central. Nous voulons contribuer à créer de l'emploi et à développer l'agriculture. L'ambition est aussi de montrer qu'un jeune de Casamance peut construire son avenir sur sa propre terre sans être obligé de partir ailleurs pour chercher les possibilités qui lui manquent ici », a-t-il poursuivi.

« Il est inacceptable que nos richesses continuent de quitter nos terres sans être transformées »

À partir de mars 2027, de la pulpe, de la mangue séchée et du beurre de mangue sortiront de trois usines dédiées. Accompagnée d'un centre de formation aux métiers agro-industriels, la construction de ce site moderne et intégré suscite beaucoup d'espoir dans une région pénalisée par de lourdes pertes post récoltes. Jusqu'alors, entre 30% et 45% des fruits cueillis était perdus chaque année, faute de solutions locales de stockage et de transformation.

« Il est inacceptable que nos richesses continuent de quitter nos terres sans être transformées, laissant échapper une valeur ajoutée cruciale pour notre économie nationale. Le projet SM10 Agro porté par Sadio Mané et ses partenaires est la réponse concrète de ce que nous attendions », a salué de son côté le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Une fois que le site sera opérationnel, il restera toutefois encore un défi - et non des moindres - à relever pour SM10 Agro : réussir à écouler ses stocks depuis l'une des zones les plus enclavées du Sénégal...