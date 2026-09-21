Ouganda: Kampala suspend sa coopération militaire avec la Turquie

Annoncée samedi 19 septembre, la mesure intervient après le refus d'Ankara d'extrader un blogueur ougandais exilé en territoire turc depuis au moins cinq ans. Très critique envers le régime du président Museveni, Fred Lumbuye, qui compte 150 000 abonnés sur sa chaine YouTube, est visé par 15 chefs d'accusation dans son pays.

Nouveau regain de tension entre l'Ouganda et la Turquie. À la suite du refus par Ankara d'une demande d'extradition en provenance de Kampala visant un blogueur ougandais réfugié sur le territoire turc, les autorités ougandaises ont en effet annoncé, samedi 19 septembre, la « suspension avec effet immédiat » de toute coopération militaire avec la Turquie.

« Les Forces de défense du peuple ougandais ont suspendu, avec effet immédiat, toute coopération militaire et de défense avec la République de Turquie », peut-on lire dans un communiqué publié par l'armée, qui précise que cette rupture des relations militaires entre les deux pays restera en vigueur tant que les questions en suspens « n'auront pas été résolues ». Cette décision intervient alors que depuis une décennie pourtant, leurs relations en matière de défense étaient excellentes, notamment en ce qui concerne la coopération dans la lutte antiterroriste.

Quelque 150 000 abonnés sur YouTube

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L'homme une nouvelle fois à l'origine de cette décision n'est autre que le chef de l'armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba : vendredi 18 septembre, des membres de la Ligue patriotique ougandaise (PLU), un groupe de pression lié au numéro un de l'armée, ont manifesté devant l'ambassade turque à Kampala pour exiger l'extradition de Fred Lumbuye. Mais Ankara a refusé de céder à la pression...

Exilé en Turquie depuis au moins 2021, Fred Lumbuye, un blogueur très critique envers le régime ougandais qui compte 150 000 abonnés sur sa chaine YouTube, est visé par 15 chefs d'accusation dans son pays, notamment ceux d'incitation à la violence, de diffusion de fausses informations et d'utilisation abusive de systèmes informatiques.