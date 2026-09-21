Ghana: Ligue 1 - Après une année de complications, la renaissance pour le Ghanéen Ernest Nuamah?

Ernest Nuamah a traversé la saison 2025/2026 comme un fantôme avec l'OL, la faute à une grave blessure au genou. Le Ghanéen s'est remis sur pied et revient en force, comme le prouve son bon début de saison et surtout son doublé avec une victoire à la clé contre Rennes (4-0) en Ligue 1, samedi 19 septembre. Reste maintenant à tenir sur la durée.

Ernest Nuamah compte presque comme une recrue du mercato dans l'effectif de l'OL. Le Ghanéen était blessé à un genou pendant quasiment l'intégralité de la saison dernière et a connu sa première titularisation en Ligue 1 depuis plus d'un an et cinq mois, le 29 août dernier, contre Le Havre. Une apparition dans un onze de départ lyonnais qui ressemblait à une libération. Joueur d'accélération, de provocation, Nuamah est un homme de terrain, qui a besoin de jouer, dribbler et marquer pour avancer, se sentir bien.

En tout cas, il se sent mieux. À domicile, au Parc OL, l'international ghanéen a ouvert le score puis inscrit un doublé pour porter le score à 2-0 contre Rennes, avant que ses coéquipiers ne se chargent de transformer le match en une victoire fleuve (4-0). Il aurait même pu inscrire un triplé s'il avait été plus tranchant devant Brice Samba, alors que le but lui était ouvert à la 20e minute.

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Accepter Gérer mes choix « Cette année doit être son année »

« Je suis de retour, maintenant je veux jouer et oublier tout ce qu'il s'est passé », a lâché l'intéressé, élu homme du match, au micro de Ligue 1+. Car il s'est passé des choses : après sa signature définitive à l'OL à l'été 2024, Nuamah a traîné son prix démesuré de 28,5 millions d'euros pour un joueur de 20 ans. La somme a même provoqué des interrogations sur des arrangements entre le RDW Molenbeek, dont il a été acheté, et l'OL : tous les deux faisaient à l'époque partie du portefeuille du propriétaire américain John Textor.

Le temps et sa grosse blessure ont transformé ces boulets que Nuamah traînait en vieilles histoires. Désormais libéré de cette pression et des pépins physiques, l'attaquant veut juste « continuer à aider l'équipe » et profiter de la confiance de son entraîneur, Paulo Fonseca. Ce dernier a été patient avec lui, a attendu le retour en forme de son joueur.

« J'ai dit à Ernest que cette année doit être son année. Il a longtemps été blessé et c'est important pour lui, un joueur de cette qualité, d'avoir l'ambition de faire une grande saison, a expliqué le coach portugais. Ces derniers temps, on a parlé d'être efficace, de marquer, de faire des passes décisives... Je sens qu'il progresse. Aujourd'hui il a fait un grand match. »

A-t-il les jambes pour tenir toute une saison à ce rythme ?

Avec un but en éliminatoires de la Ligue des champions et trois en Ligue 1, il est tout simplement le meilleur buteur de l'OL cette saison. Une ligne statistique bienvenue, alors que la saison dernière les meilleurs buteurs lyonnais se nommaient Pavel Sulc et Corentin Tolisso, deux milieux de terrain. Et surtout que le jeune Malick Fofana, principal détonnateur du secteur offensif, s'en est allé cet été du côté de Sunderland car il fallait à tout prix faire rentrer de l'argent au club, scruté de près par les gendarmes financiers du football.

Il reste toutefois des interrogations sur sa capacité à enchaîner les performances de ce type. Si Nuamah est de nouveau capable d'accélérations extraordinaires, comme cette action à la 69e minute sur laquelle il a traversé tout le terrain, donné le tournis à Abdelhamid Ait Boudlal et manqué de peu une passe parfaite pour Loïs Openda, a-t-il les jambes pour le faire match après match, semaine après semaine ? D'autant que la trêve internationale ne sera pas de tout repos pour lui, puisqu'il a été convoqué avec le Ghana par Carlos Queiroz pour disputer les éliminatoires de la CAN 2027.

Pour le moment, Paulo Fonseca le protège et ne le laisse jamais sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Cette saison, il n'a jamais disputé plus de 80 minutes. Avec la Ligue Europa à jouer cette saison, un Nuamah capable d'enchaîner les apparitions et d'accumuler les minutes ne sera pas de trop. Mais chaque chose en son temps, à 22 ans, il revient déjà de loin.