Gabon: Un Conseil des ministres délocalisé à Port-Gentil, adoption d'un projet de loi de finances

Ce vendredi 18 septembre au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a organisé sa toute première réunion du Conseil des ministres délocalisé. C'est la ville de Port-Gentil, cité pétrolière et capitale économique du pays qui a accueilli cette réunion.

La rencontre ministérielle de Port-Gentil de ce vendredi 18 septembre 2026 a permis notamment d'adopter le projet de loi de finances de l'année 2027. Le projet de budget de l'État pour l'an prochain s'établit à 6 223 milliards de francs CFA, contre 5 495 milliards l'an dernier, soit une hausse de 13%.

L'essentiel de cette progression ne vient pas des recettes de l'État, mais provient surtout de l'emprunt. Libreville prévoit de mobiliser près de 3 000 milliards de francs CFA sur les marchés financiers et auprès de ses partenaires pour se financer.

Croissance de 4,5% en 2027 ?

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En 2027, le gouvernement mise sur une croissance de 4,5%, contre 4% cette année. Le Gabon compte toujours sur son pétrole, mais la croissance nationale sera tirée par le manganèse, dont le prix s'est envolé de 45%. Le pays espère aussi démarrer sa première production de minerai de fer.

Enfin, la masse salariale de l'État reste quasiment stable, à 964 milliards de francs CFA. En revanche, malgré les ambitions affichées en infrastructures, les dépenses d'investissement reculent, tandis que le service de la dette, lui, s'alourdirait nettement.