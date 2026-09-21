Soudan: Grande offensive menée par l'armée, des progrès au Kordofan du Nord

L'armée soudanaise et ses alliés des Forces communes ont annoncé, jeudi 17 septembre 2026, avoir lancé une opération militaire à grande échelle dans la partie ouest du Kordofan du Nord. Cette offensive leur a permis, en quelques heures, de prendre le contrôle de onze zones jusque-là dominées par les FSR. Selon des sources militaires soudanaises, cette offensive a poussé les paramilitaires à abandonner leur dernier bastion au Kordofan du Nord. Les paramilitaires ne réagissent pas pour l'heure à ces déclarations.

La reconquête de zones telles que Jammar, Sharchar, al-Baniya, al-Kariniya, Awlad Hazma et d'autres localités, a eu lieu après de violents combats avec les FSR, selon le porte-parole de l'armée, Assem Awad Abdel Wahab. Après les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les militaires indiquant leur présence dans ces zones, le porte-parole a confirmé que les paramilitaires des FSR ont « subi de lourdes pertes parmi leurs combattants ». Certains ont été « poursuivis jusqu'aux frontières du Darfour » a-t-il déclaré.

Quant au porte-parole des Forces communes, alliées de l'armée, Mutawakkil Ali Wakil, il explique au site d'information al Modaqiq, que ses forces ont pu saisir plus de 60 véhicules de combat en bon état, en plus d'en détruire 120 autres. Des stocks d'armes et de munitions ont également été saisis, ainsi que d'autres équipements militaires.

Des sites stratégiques importants reconquis

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Pour le camp de l'armée, ces zones reconquises sont des sites stratégiques importants. Elles ouvrent la voie à la région du Darfour dans ses cinq États, et permettent de contrôler les routes de munitions et de provisions à l'intérieur du pays. Fin juin, l'armée a pu prendre le contrôle des zones de Bara, Jabra al-Sheikh et Oum Siala, ainsi que d'autres zones le long de la route d'approvisionnement des FSR, qui ont été obligées de se replier vers l'ouest en direction de la localité de Sudri, à l'extrême ouest du Kordofan du Nord.

L'armée a aussi multiplié cet été, les frappes de drones à la frontière avec le Tchad et la Libye, visant les convois de renfort destinés aux FSR. L'une de ces frappes a eu lieu à l'intérieur même du Tchad, à près de 100 km de la frontière.