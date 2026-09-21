Soudan: Soupçonnées d'avoir collaboré avec les FSR, des centaines de femmes sont jetées en prison

Au Soudan, l'organisation de défense des droits humains Siha condamne la détention par l'armée de près de 800 femmes dans différentes prisons à travers le pays. Alors qu'elles vivaient dans des zones auparavant contrôlées par les Forces de soutien rapide (FSR), désormais reprises par l'armée, ces Soudanaises sont accusées d'avoir collaboré avec les paramilitaires.

Elles se trouvent dans les prisons d'Omdurman, El-Obeid au Kordofan Nord, Kasala ou encore Al-Qadarif. « Certaines femmes ont été arrêtées parce qu'elles cuisinaient pour les paramilitaires ou leur vendaient du thé dans la rue », détaille Hala al-Karib, directrice régionale de l'organisation Siha.

La militante pour la défense des droits humains cite également le cas d'une institutrice, Kadamallah Abdel-Ghani, qui négociait avec les éléments des Forces de soutien rapide (FSR) à Khartoum-Nord pour que la distribution d'eau soit autorisée dans son quartier. « La plupart du temps, il s'agissait d'activités civiles comme celle-là », regrette la responsable de Siha.

Selon elle, près de 800 femmes se trouveraient aujourd'hui dans les geôles gouvernementales pour avoir collaboré avec les paramilitaires. La raison du soupçon ? Avoir vécu sous le joug des FSR.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Mais les paramilitaires ont également procédé à ce genre d'accusations et d'arrestations, et certaines ont disparu », abonde Hala al-Karib qui souligne tout de même que, à la différence des régions contrôlées par les FSR, les femmes en détention peuvent obtenir un droit de visite ainsi qu'une aide juridique. Elle déplore pour autant que « dans le passé déjà, les femmes ont toujours été des dommages collatéraux de cette guerre ».