Maroc: Pouvoir d'achat, salaires et logement... Le manifeste ittihadi pour une croissance qui profite enfin au citoyen

Dans son programme électoral, l'Union socialiste des forces populaires pose un postulat fondamental et résolument pragmatique : la réussite d'une politique économique ne saurait se résumer à la froideur des chiffres macroéconomiques, au taux de croissance affiché dans les bilans officiels ou au volume des investissements réalisés.

Pour le parti de la Rose, la seule mesure authentique du succès réside dans son impact concret sur le quotidien des citoyens, l'amélioration mesurable de leur pouvoir d'achat et le recul effectif des inégalités sociales. Refusant de traiter la croissance comme une fin en soi, la formation ittihadie en fait un moyen au service de l'humain. Pour décliner cette ambition programmatique en une feuille de route gouvernementale applicable, le projet s'articule autour de quatre volets majeurs, embrassant la revalorisation salariale, la préservation de la classe moyenne, l'accès au logement et la dignité des plus vulnérables.

Le premier combat de cette vision sociale s'attaque directement au portefeuille des salariés, malmené par l'inflation et la cherté de la vie. L'USFP propose ainsi un relèvement progressif et structurel des rémunérations, tant dans le secteur public que privé, indexé sur l'évolution de la productivité. Pour doper le revenu net des citoyens, le programme prévoit une révision en profondeur des tranches de l'impôt sur le revenu, garantissant ainsi une justice fiscale plus équitable. Il s'agit également d'assurer une revalorisation régulière du salaire minimum tout en veillant à son application rigoureuse et effective à travers tous les secteurs d'activité. L'innovation majeure réside dans la création d'un mécanisme national de révision périodique des salaires adossé au taux d'inflation, couplé à un renforcement musclé du dialogue social afin d'institutionnaliser des conventions collectives pérennes. Le principe cardinal défendu par les ittihadis est limpide : le fruit du travail ne doit plus jamais s'éroder silencieusement au fil des ans faute d'ajustements automatiques.

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Au-delà des catégories les plus modestes, le deuxième volet érige la classe moyenne en priorité absolue des politiques économiques et publiques, cessant de la reléguer au rang de simple variable d'ajustement entre les plus aisés et les plus démunis. L'USFP ambitionne de doter cette frange essentielle de la nation d'une armature fiscale et sociale protectrice, facilitant son accès au financement, à la santé et à une éducation de qualité. En améliorant la performance des services publics, l'État doit alléger le fardeau des dépenses privées, souvent exorbitantes, qui asphyxient les ménages moyens. L'instauration d'un observatoire national de suivi de la classe moyenne permettra d'ajuster en temps réel les politiques publiques pour garantir son épanouissement et son rôle de ciment de la stabilité nationale.

Cet impératif de protection trouve un prolongement immédiat dans le troisième volet, consacré à l'accès à la propriété immobilière, devenu un parcours du combattant pour les jeunes actifs et les familles de la classe moyenne. Pour surmonter cet obstacle, l'USFP déploie un programme national de soutien à l'accession au logement, adossé à des mécanismes de financement préférentiels et à des taux d'intérêt réduits. Cette politique volontariste passera par l'encouragement de projets urbanistiques dédiés dans les villes et les centres émergents, la mobilisation stratégique du foncier public pour constituer des réserves foncières à prix maîtrisés, ainsi que par le développement de formules novatrices telles que la location-accession, taillées sur mesure pour les jeunes ménages.

Enfin, le quatrième volet s'adresse aux franges les plus vulnérables de la société, guidé par un principe inaliénable : la dignité d'un citoyen ne doit jamais être tributaire de l'aléas d'un programme d'aide caritatif ou ponctuel. Le parti préconise l'instauration d'un revenu minimum garanti articulé autour d'un système unifié de protection sociale, adossé à des passerelles d'insertion économique et de formation pour les personnes aptes à l'emploi. En unifiant les critères de ciblage à travers le Registre social unifié pour garantir une transparence absolue, et en renforçant les dispositifs de soutien dédiés aux personnes âgées, aux situations de handicap et aux enfants en précarité, l'USFP entend tourner la page de l'assistanat pour instaurer une solidarité nationale efficace et évaluée en permanence.

En unissant dans une même dynamique la revalorisation du travail, la sanctuarisation de la classe moyenne, la démocratisation du logement et la garantie de la dignité, l'USFP démontre que l'économie doit se mettre au diapason des aspirations populaires, du salaire perçu à la fin du mois jusqu'au toit qui abrite les familles marocaines.