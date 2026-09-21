Tunisie: Equipe nationale - Liste de Mouine Chaabani - Un rajeunissement hésitant

Le sélectionneur national a réintégré d'anciens cadres aux côtés des quelques jeunes existants.

On estime que pour être entraîneur ou gardien de but, il faudrait avoir de la .... chance. Et Mouine Chaâbani en a. Il arrive à une période où il n'y a pas beaucoup de choix pour celui qui débarque après un sévère revers, pour repartir à zéro. L'âge, la perte de la compétitivité, le recul dans les performances ont eu raison des tauliers qui ont été les ténors de l'équipe nationale. Il en a récupéré quelques-uns. Le malheur, c'est qu'un certain nombre d'entre eux a précipité cette fin tragique de l'aventure. Celle du dernier Mondial qui restera dans les annales non pas en raison des résultats, mais à cause des décisions prises dans les coulisses de la fédération. Une fédération qui s'en est sortie sans aucune écorchure.

Il y a de ces miracles !

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Mouine Chaâbani nous est désormais imposé, et nous n'y pouvons rien. Heureusement que l'homme est un bosseur. Il l'a prouvé en exerçant dans l'une des compétitions les plus difficiles du continent, la «Bottola» marocaine. Il a déclaré à plusieurs reprises que sa conscience lui dictera les choix les plus difficiles. Donc, il n'y aura pas de place pour le régionalisme, l'appartenance et le favoritisme qui étaient de rigueur, dictés, imposés. Et ce sera déjà la moitié du chemin parcouru. Mouine Chaâbani se doit de reconstruire son projet à partir de zéro.

Adam Ayari et Najd Ajroud sont tous deux convoqués avec l'Equipe de France U19 pour trois matchs amicaux. Ils sont donc écartés d'office. Bâtir une équipe de jeunes joueurs qui prendront les rênes de l'équipe nationale tunisienne dans le futur ne sera pas facile avec les exigences d'un public qui ne comprendra jamais ces impératifs. Les prochains engagements continentaux et internationaux sont déjà là.

Maintenant que la liste est communiquée, il y aura autant de techniciens que de Tunisiens pour la commenter. Il ressort néanmoins qu'en dépit de sa volonté. Mouine Chaâbani n'a pas vraiment rompu avec le passé. Il a gardé des éléments qui ont fait et défait des formations. Peut-être ne voulait-il pas se lancer dans l'inconnu avec cette présence assurée par des éléments qui ont de la personnalité, habitués aux chocs et à la pression. Cela se défend, mais tout dépendra du comportement de ces anciens qui avaient eu bien des choses à se reprocher. De toutes les manières, nous frôlons le bricolage. Reste la question fondamentale : ce technicien a-t-il gagné la confiance du milieu ambiant dans lequel il est appelé à travailler ? Pas encore.

Bon vent quand même !