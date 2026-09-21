Tunisie: Mustapha Ferjani - 'La protection de la santé humaine commence par la sécurité alimentaire'

"La protection de la santé humaine commence par un accès garanti à la sécurité alimentaire et la gestion de l'environnement", a souligné le ministre de la santé Mustapha Ferjani lundi à Rome à l'ouverture de la conférence mondiale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en présence du directeur général de l'organisation, du président de la Confédération suisse, du premier ministre de Tanzanie, ainsi que de chefs de gouvernements et de ministres de plusieurs pays.

Le ministre de la santé, qui représente la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) a appelé au cours de la conférence, à la nécessité d'instaurer une coopération internationale pour la protection de la santé du citoyen à partir de la sécurité de son alimentation et de son environnement, selon un communiqué du ministère de la santé.

Ferjani a appelé à la nécessité d'assurer une coordination entre les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, d'intégrer les systèmes de surveillance, de détection précoce et de riposte rapide et de financer la prévention lors de la détection des dangers, soulignant l'importance d'instaurer une coopération internationale efficace basée sur l'échange d'expertises et d'alerte précoce.

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Les travaux de la conférence mondiale de la FAO se poursuivent jusqu'au 23 septembre courant sur le thème « Une seule santé dans les systèmes agricoles et alimentaires », avec la participation de dirigeants de plusieurs pays, d'experts techniques, de partenaires et de représentants d'institutions, pour débattre des moyens permettant d'accélérer la mise en oeuvre de l'approche « Une seule santé » dans les systèmes agricoles et alimentaires.