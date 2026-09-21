Tunisie: Kaïs Saïed reçoit les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs

21 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé lundi matin 21 septembre 2026, au Palais de Carthage, une cérémonie au cours de laquelle trois nouveaux ambassadeurs accrédités en Tunisie ont présenté leurs lettres de créance.

Il s'agit de Kulu Haruna Abubakar, ambassadrice de la République fédérale du Nigeria, de Mohamed bin Abdullah bin Hamad Al-Buraithen, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, et de Mohamed El Hassan Boukhreiss, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, indique la présidence de la République dans un communiqué.

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