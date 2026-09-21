Tunisie: Aménagement urbain - Le député Saber Jlassi appelle à une refonte globale du Code de l'urbanisme

Tout en notant que les intempéries enregistrées durant la semaine dernière ont mis à nu la fragilité des infrastructures urbaines tunisiennes, Saber Jlassi, président de la Commission de la Planification stratégique au sein du Parlement, a appelé à rompre avec les interventions provisoires et les solutions de rafistolage pour faire face aux risques d'inondations en Tunisie.

Lors de son intervention ce lundi 21 septembre 2026 au micro de Diwan FM, le député note de prime abord qu'il est temps de réviser le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Ceci dit, cette refonte réglementaire, précise le parlementaire, doit impérativement s'accompagner d'une restructuration des plans d'aménagement urbain pour les adapter aux nouveaux bouleversements climatiques et à la gestion d'éventuelles inondations. « Les outils de planification actuels doivent intégrer la protection des villes contre les crues subites », note-t-il.

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Saber Jlassi explique par ailleurs que l'assainissement urbain souffre d'un enchevêtrement des prérogatives entre le ministère de l'Équipement, l'Office national de l'assainissement, le ministère de l'Agriculture et les structures municipales. Et ce, à côté du citoyen. Selon l'intervenant, seule une vision unifiée et commune est à même de venir à bout des problèmes liés à l'infrastructure.

Le diagnostic actuel, estime-t-il, n'incite pas à l'optimisme compte tenu de l'absence d'une vision stratégique claire. « Cette absence de stratégie ne permet pas de venir à bout des défaillances enregistrées au niveau de l'infrastructure », a-t-il laissé entendre. Le député a conclu son intervention en insistant sur la nécessité de rompre avec les solutions provisoires pour envisager des politiques profondes à même de répondre aux exigences et de relever les défis auxquels nous faisons face