Tunisie: Hand - Le CAB en pleine crise - A qui veut bien l'entendre ?

Après avoir donné des sensations fortes à son public de la salle Fatnassi ces dernières saisons, l'équipe de handball se trouve vidée de sa substance en ce début d'exercice.

En effet, pas moins de cinq joueurs-clés ont quitté le club à l'intersaison. C'est le cas de l'excellent gardien de but Yasser Sayadi, Moetez Bédoui, Béchir Bakary, Karim Mogaadi et Aymen Jallali. Excusez du peu! La raison est très simple: les responsables cabistes n'ont pas les moyens financiers pour les retenir. «Il est bien dommage de voir les cadres de l'équipe partir vers d'autres destinations après avoir passé trois ans dans l'ambiance familiale du CAB.

L'équipe était très soudée et était, à deux reprises successives, à deux doigts de retrouver l'élite», nous apprend, très déçu, le nouveau président de la section, Khalil Klouz. Et d'enchaîner, toujours concernant l'effectif: «Nous avons, avec les moyens matériels qui sont les nôtres, recruté Omar Akermi, Jassem Jebali, Nour Rabii, Iyed Jemai pour renforcer l'équipe. Nous espérons réussir notre saison malgré une situation financière délicate».

Entraînements à la salle Fatnassi

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Alors que les catégories des jeunes ont fait de la salle Haythem Belakhal leur lieu d'entraînement, les seniors s'entraînent et disputent les matches officiels à la salle Mohamed Fatnassi, salle chère aux supporters cabistes. Présents toujours en grand nombre, ces derniers assistent à chaque sortie de leur équipe favorite dans une ambiance familiale. Seulement, ce public très fidèle et inconditionnel, ne désire pas voir les siens faire de la figuration. Ce à quoi répond le nouvel entraîneur Wael Akermi : «Notre premier objectif est de nous qualifier au play off.

On sait que ce ne sera pas facile dans une poule où il y a des équipes respectables comme le SN, GS, le Club sportif de La Marsa, le Sporting Club Ben Arous, qui se sont renforcés lors du mercato. Nous ferons en sorte de réaliser notre but par le travail. L'équipe est constituée de jeunes joueurs dont près de 80% sont issus de l'école du CAB et qui possèdent une grande marge de progression. Seulement, il nous faut un soutien matériel conséquent pour réaliser nos objectifs sur le double plan des résultats et de la formation.» Voilà un message intelligent qui ne laissera pas le comité provisoire et les autorités régionales, insensibles à cette situation qui exige plus de considération de leur part... Nous tenons à remercier Mohamed Fliss, responsable de l'information et Ali Hamrouni pour nous avoir facilité l'accès à la salle Haythem Belakhal.