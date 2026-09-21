Maroc: Devoir de mémoire - Une délégation de l'USFP, conduite par le Premier secrétaire, en visite de recueillement au Mausolée Mohammed V

21 Septembre 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Une délégation du Bureau politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), conduite par le Premier secrétaire Driss Lachguar, s'est rendue, aujourd'hui, au Mausolée Mohammed V à Rabat.

Cette visite mémorielle a été l'occasion pour les membres du parti de se recueillir sur les tombes des Souverains défunts, Feu S.M Mohammed V et Feu S.M Hassan II, à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de ce dernier.

En se recueillant dans ce haut lieu du patrimoine national, la délégation ittihadie a tenu à saluer la mémoire et l'oeuvre des deux défunts Rois, réaffirmant ainsi l'attachement aux symboles sacrés et historiques de la nation, dans un climat empreint de respect et de recueillement.

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