Maroc: Devoir de mémoire - Une délégation de l'USFP, conduite par le Premier secrétaire, en visite de recueillement au Mausolée Mohammed V

Une délégation du Bureau politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), conduite par le Premier secrétaire Driss Lachguar, s'est rendue, aujourd'hui, au Mausolée Mohammed V à Rabat.

Cette visite mémorielle a été l'occasion pour les membres du parti de se recueillir sur les tombes des Souverains défunts, Feu S.M Mohammed V et Feu S.M Hassan II, à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de ce dernier.

En se recueillant dans ce haut lieu du patrimoine national, la délégation ittihadie a tenu à saluer la mémoire et l'oeuvre des deux défunts Rois, réaffirmant ainsi l'attachement aux symboles sacrés et historiques de la nation, dans un climat empreint de respect et de recueillement.