Angola: Un secrétaire d'État souligne le rôle du pays dans la gouvernance de l'eau

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a souligné ce lundi, à Luanda, le rôle de l'Angola dans la promotion d'une bonne gouvernance de l'eau et dans la recherche de solutions durables aux défis hydriques à l'échelle nationale.

Le responsable s'exprimait lors de la séance de lancement officiel de la 4e édition de la Biennale de Luanda 2026, Forum panafricain pour la culture de la paix, qui se tiendra les 22 et 23 octobre 2026 sous le thème central : « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits ».

Également porte-parole de la Biennale de Luanda 2026, Nuno Caldas Albino a mis en avant, durant l'événement, l'importance de la coopération en matière de politiques publiques et de la participation des communautés à la gestion des ressources en eau sur le continent, considérant qu'il s'agit d'un élément fondamental pour la prévention des conflits.

Selon lui, la tenue de cette 4e Biennale constitue également une occasion de présenter les efforts déployés par l'Angola dans le domaine de la gouvernance de l'eau, en particulier dans un contexte de défis climatiques et sociaux affectant différentes régions du pays et du continent.

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Concernant l'expérience nationale, il a souligné que l'Angola développe des initiatives visant à répondre aux effets de la sécheresse et à renforcer la résilience des communautés, grâce à des investissements dans les infrastructures et à des politiques publiques intégrées.

Parmi les projets phares du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola figurent le canal de Cafu ainsi que les barrages de Ndúe et de Calucuve.

Le canal de Cafu, situé dans la province de Cunene, s'étend sur 165 kilomètres et s'inscrit dans le programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola ; il contribue à améliorer l'accès de la populations à l'eau et à soutenir les activités des communautés.

Selon le responsable, l'expérience angolaise démontre l'importance de conjuguer politiques publiques, investissements dans les infrastructures, résilience, coopération internationale et participation communautaire à la gestion des ressources en eau -- autant d'aspects qui seront présentés lors de l'événement.

Nuno Caldas Albino a estimé que la gouvernance de l'eau devait être envisagée dans une perspective large, comme un instrument de développement, de stabilité sociale et de prévention des conflits, en particulier face aux défis croissants imposés par le changement climatique.

La première édition de la Biennale de Luanda (Forum panafricain pour la culture de la paix) s'est tenue du 18 au 22 septembre 2019 à Luanda ; elle a mis à l'honneur les valeurs africaines, les droits de l'homme, la diversité culturelle, le rejet de la violence et l'édification de sociétés démocratiques.

La deuxième édition s'est déroulée du 27 novembre au 2 décembre 2021, sous le thème « Arts, culture et patrimoine : leviers pour bâtir l'Afrique que nous voulons ».

La troisième édition a eu lieu du 22 au 24 novembre 2023, sous le thème « L'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme instruments du développement durable du continent », rassemblant près de 800 participants.