Angola: La Biennale se penche sur la gouvernance de l'eau dans la prévention des conflits

Luanda — La 4e édition de la Biennale de Luanda sera consacrée au renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique en tant qu'outil de prévention, de médiation et de résolution des conflits, a déclaré ce lundi à Luanda le secrétaire d'État à la Communication, Nuno Caldas Albino.

Selon le porte-parole de la Biennale, qui s'exprimait lors du lancement officiel de l'événement, ce Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence se tiendra les 22 et 23 octobre 2026 au Palais des congrès de Luanda, à l'initiative de l'Angola et en partenariat avec l'Union africaine (UA) et l'UNESCO.

Il a également indiqué que l'événement visait à placer l'eau au coeur du dialogue africain sur la paix, la stabilité, le développement durable et la coopération entre les États, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la paix, qui a lieu ce 21 septembre.

Le secrétaire d'État a précisé que cette édition serait marquée par un dialogue intergénérationnel entre chefs d'État et de gouvernement et jeunes leaders africains, autour du thème central : « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits ».

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Le choix de ce thème, a-t-il expliqué, reflète l'importance stratégique de l'eau pour la vie, le développement, la sécurité, la coopération entre les États ainsi que pour la prévention des tensions et des conflits.

Nuno Caldas Albino a estimé que la gouvernance de l'eau constitue une dimension essentielle de la paix et de la stabilité, en particulier dans un contexte marqué par le changement climatique, la croissance démographique, la pression sur les ressources naturelles, les migrations, les inégalités d'accès à l'eau et le besoin croissant de coopération entre les pays et les communautés.

Il a dès lors prôné une approche de l'eau comme espace de dialogue plutôt que de conflit, comme facteur de rapprochement entre les peuples et comme opportunité de renforcer les mécanismes de coopération, de confiance mutuelle et d'intégration continentale.

Objectifs

Parmi les principaux objectifs de la 4e édition de la Biennale de Luanda figurent la promotion d'un dialogue politique intergénérationnel sur les défis liés à l'eau sur le continent africain, le renforcement de la compréhension de l'eau comme outil de prévention, de médiation et de résolution des conflits, ainsi que la stimulation de la coopération transfrontalière et de la diplomatie de l'eau.

Le programme prévoit également l'analyse des liens entre l'eau, le changement climatique, la migration et le déplacement interne, tout en valorisant la science, l'innovation, la formation et le développement du capital humain.

La Biennale vise en outre à contribuer au renforcement de la culture de la paix et à la concrétisation des priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le programme de cette 4e édition s'articule autour de quatre grands panels de réflexion couvrant les dimensions politique, sociale, environnementale, scientifique et économique de la gouvernance de l'eau.

Le premier panel, intitulé « Eau, paix et coopération transfrontalière », abordera les relations entre l'eau, la paix et la coopération entre États, en mettant l'accent sur les mécanismes de prévention, de médiation et de résolution des conflits par le biais de la diplomatie de l'eau.

Le second, consacré au thème « Gouvernance de l'eau et citoyenneté scientifique », se concentrera sur la participation des communautés et sur le rôle de la citoyenneté scientifique dans la gestion des ressources en eau.

Ce panel mettra également en avant la participation des femmes, des jeunes et des organisations de la société civile, ainsi que les principes d'équité, d'inclusion et de droits de l'homme dans l'élaboration de solutions durables.

Quant au troisième panel, intitulé « Eau, changements climatiques et migration », il analysera le lien entre les ressources en eau, les changements climatiques et la migration, en tenant compte des impacts des phénomènes extrêmes, des défis liés à l'adaptation et à la résilience, ainsi que de l'interconnexion entre eau, climat et conflits.

Le quatrième panel, « Investissement dans le secteur de l'eau et formation », abordera la nécessité de renforcer les investissements dans ce secteur, ainsi que la formation et la valorisation du capital humain.

Dialogue intergénérationnel

Le temps fort de la Biennale sera le dialogue intergénérationnel de haut niveau, placé sous le thème : « Gouvernance inclusive : unir les générations pour garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs, afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine ».

Cette initiative réunira des chefs d'État et de gouvernement, de jeunes leaders africains et des représentants de la diaspora, dans le but d'offrir un espace d'écoute, de partage et d'élaboration d'engagements entre les différentes générations.

Selon le secrétaire d'État, ce dialogue renforce le rôle central de la jeunesse dans la définition de réponses aux défis actuels et futurs du continent et valorise la participation des nouvelles générations à la construction d'une Afrique plus pacifique, inclusive et durable.

La 4e édition devrait rassembler environ 500 participants, parmi lesquels des personnalités de haut rang, des invités et des représentants d'institutions nationales et internationales.

Activités parallèles

À l'instar des éditions précédentes, la 4e Biennale de Luanda intègre des activités parallèles et des programmes associés promus par des institutions nationales et internationales partenaires.

Parmi ces initiatives, citons la 2e Conférence nationale oecuménique sur la restauration des valeurs morales, civiques et religieuses en Angola ; elle poursuivra le processus de réflexion et de dialogue engagé dans le cadre de la Biennale de Luanda et réunira des chefs religieux angolais ainsi que des invités de marque.

Le 22 octobre, le Parc des sciences et technologies accueillera des sessions consacrées aux liens entre science, technologie, innovation, intelligence artificielle et culture de la paix.

La première session portera sur le thème « Culture de la paix à l'ère de l'intelligence artificielle : gouvernance éthique de la science, de la technologie et de l'innovation », tandis que la seconde traitera de la « Culture de la paix dans l'espace numérique et informationnel : citoyenneté numérique et compétences numériques ».

Le 23 octobre, la Chaire UNESCO de l'Université Óscar Ribas organisera une session sur la science ouverte, la numérisation responsable et l'impact social, autour du thème « Eaux partagées, avenirs partagés : bâtir une culture de la paix en Afrique grâce à la coopération dans les domaines de l'eau et de l'éducation ».

Une session est également prévue sur la contribution du Fonds pour la consolidation de la paix ; elle réunira des représentants des Nations Unies, des partenaires du Fonds, des pays donateurs, des institutions chargées de la mise en oeuvre ainsi que des jeunes bénéficiaires de projets.

Le programme inclut aussi l'initiative ASPnet de l'UNESCO, destinée aux écoles associées et développée en coordination avec le ministère de l'Éducation de l'Angola et la Commission nationale angolaise pour l'UNESCO.

Cette initiative vise à impliquer les enfants et les jeunes dans les thématiques de la culture de la paix, de l'éducation à la citoyenneté, du dialogue interculturel et de la non-violence, tout en renforçant la dimension éducative et intergénérationnelle de la Biennale.

Le Forum panafricain pour la culture de la paix s'est tenu pour la première fois en 2019 afin de promouvoir la paix, les droits de l'homme, la diversité culturelle et les valeurs africaines.

La deuxième édition, en 2021, a mis en lumière les arts, la culture et le patrimoine en tant qu'instruments pour bâtir l'Afrique que nous voulons.

En 2023, la troisième édition a abordé l'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme leviers du développement durable ; cet événement a rassemblé près de 800 participants et s'est imposé comme un espace de dialogue, de coopération et de promotion de la paix en Afrique.