Angola: La BODIVA enregistre un volume d'échanges de 3,39 milliards de kwanzas en trois jours

Luanda — Le marché des actions de la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) a enregistré un volume d'échanges de 3,39 milliards de kwanzas entre le 14 et le 16 septembre, résultant de 779 transactions portant sur 46 434 actions.

Au cours de la période considérée, la Banco de Fomento Angola (BFA) a concentré le plus grand volume financier, représentant 2,37 milliards de kwanzas, soit 69,89 % du total négocié.

La banque a également affiché la plus forte baisse de cours sur la période analysée, avec une variation négative de 3,02 %, clôturant les séances à 98 333 kwanzas.

La BODIVA elle-même a enregistré un volume financier de l'ordre de 515,01 millions de kwanzas (soit 15,20 % du marché) et a connu la plus forte valorisation de la période parmi les sociétés cotées, avec une hausse de 3,76 % pour atteindre 83 000 kwanzas.

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Unitel arrive en troisième position en termes de poids, avec 12,40 % du montant négocié (420,24 millions de kwanzas).

Bien qu'elle ait concentré le plus grand nombre de transactions (389), son cours est resté pratiquement inchangé, enregistrant un léger recul de 0,01 %.

Outre la BODIVA, l'ENSA a également terminé la période en territoire positif, avec une valorisation de 0,36 % pour atteindre 22 850 kwanzas.

En revanche, la Banco Caixa Geral Angola (BCGA) a reculé de 0,53 % pour s'établir à 18 993,33 kwanzas.

La répartition des échanges révèle que le volume financier et le nombre de transactions ne sont pas nécessairement concentrés sur les mêmes entreprises.

Ces chiffres soulignent le poids de la banque BFA dans les échanges d'actions au cours de ces trois séances.

Sur les 3,39 milliards de kwanzas échangés, environ sept kwanzas sur dix ont été investis dans des opérations portant sur des actions de la banque.

En somme, du 14 au 16 septembre, le marché boursier a enregistré une progression globale de 0,56 %.