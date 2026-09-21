Angola: Le MIREX lance une brochure sur la candidature de Josefa Sacko au poste de directrice générale de la FAO

Luanda — Le ministère des Relations extérieures (MIREX) a lancé, le week-end dernier, une brochure concernant la candidature de l'Angolaise Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le mandat 2027-2031.

La publication présente le parcours professionnel et diplomatique de la candidate, sa vision stratégique pour la FAO ainsi que les axes principaux de son projet de direction, suite à l'approbation par consensus, de la part de l'Union africaine, de la candidature de l'Angola au nom de la région de l'Afrique australe.

L'élection au poste de directeur général de la FAO aura lieu en juillet 2027 à Rome, en Italie.

Outre Josefa Sacko, les candidatures suivantes ont été annoncées : Maurizio Martina (Italie), actuel directeur général adjoint de la FAO ; Luis Planas (Espagne), ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation ; Phil Hogan (Irlande), ancien commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural ainsi qu'au Commerce ; et Mehmet Mehdi Eker (Turquie), ancien ministre de l'Agriculture.

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La candidature angolaise a été approuvée par consensus lors de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue à Addis-Abeba, après le retrait des candidatures du Maroc et de l'Ouganda en faveur de la candidate angolaise.

Intitulée « Une ambition continentale pour la gouvernance mondiale de l'alimentation et de l'agriculture », la proposition de Josefa Sacko repose sur une approche universelle et inclusive, privilégiant des résultats concrets dans les États membres et l'alignement du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO sur les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le programme s'articule autour de quatre axes : la production, la nutrition, l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales.

En matière de production, la proposition prévoit le renforcement des facteurs de production grâce à la promotion de technologies agricoles inclusives et au transfert de connaissances techniques vers les zones rurales.

Dans le domaine de la nutrition, l'objectif est de lutter contre la faim et les différentes formes de sous-nutrition, conformément à l'Objectif de développement durable n° 2 de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Le volet environnemental privilégie la gestion durable des ressources en eau, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, tandis que le quatrième axe vise une meilleure inclusion productive des femmes et des jeunes dans le secteur agricole.

Réforme institutionnelle

La proposition inclut une réforme institutionnelle visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de la FAO, grâce à une décentralisation articulée entre le siège à Rome et les bureaux régionaux, sous-régionaux ainsi que les représentations nationales.

Josefa Sacko propose également de renforcer les capacités techniques des représentations locales pour faire face aux crises géopolitiques, climatiques et alimentaires, en s'appuyant sur le principe de subsidiarité et dans le respect des souverainetés et du leadership nationaux.

La stratégie prévoit la diversification des sources de financement de l'organisation par le biais de partenariats avec des institutions financières internationales, le secteur privé, des universités et des organisations de producteurs.

L'économie bleue est également intégrée à la proposition, l'accent étant mis sur l'exploitation durable des ressources hydriques et marines afin d'améliorer les moyens de subsistance des populations côtières et riveraines.

Expérience internationale

Ingénieure agronome de formation, Josefa Sacko a obtenu une licence en sciences agronomiques à l'Université d'Ife (actuelle Université Obafemi Awolowo), au Nigeria, en 1982.

De 2000 à 2013, elle a occupé le poste de secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café (OIAC), où elle a promu des initiatives visant à développer la filière caféière et à renforcer la coopération entre les pays africains producteurs.

Entre 2017 et 2024, Josefa Sacko a exercé les fonctions de commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable ; durant cette période, elle a piloté des initiatives liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement rural, à l'économie bleue, au changement climatique et à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063.

Depuis le 7 mars 2025, elle occupe le poste d'ambassadrice de l'Angola en Italie et de représentante permanente auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, notamment la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Lors de l'approbation de la candidature africaine, le ministre angolais des relations extérieures, Téte António, a remercié le Maroc et l'Ouganda pour le retrait de leurs candidatures respectives, qualifiant cette décision de preuve de solidarité politique entre les États africains.