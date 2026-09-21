Angola: Deux personnes meurent foudroyées dans la province de Bié

21 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AS/BAN/HD/LUZ

Cuito — Deux personnes sont décédées le week-end dernier après avoir été frappées par la foudre dans les municipalités de Chinguar et de Cuito, dans la province de Bié.

Selon Vasco Chioca, porte-parole du commandement provincial du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers de Bié, le drame s'est produit alors qu'il pleuvait et a également fait deux blessés.

Le premier cas, a-t-il précisé, a eu lieu dans le village de Chimbaca, dans la commune de Cutato (Chinguar), où une jeune femme de 18 ans a été mortellement frappée par la foudre alors qu'elle se trouvait dans son champ.

Vasco Chioca a ajouté que la victime était accompagnée de deux membres de sa famille, qui ont été blessés.

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Le second cas, a-t-il poursuivi, s'est produit dans le quartier de Chissindo (Cuito) ; un jeune homme de 29 ans a trouvé la mort alors qu'il regardait un match de football à l'abri sous un eucalyptus.

Les données des autorités locales indiquent qu'entre août 2025 et mai de cette année, ce phénomène a causé la mort de 46 personnes et en a blessé 32 autres.

Par ailleurs, il a signalé que les pluies avaient provoqué la destruction de six habitations dans la municipalité de Nharêa, laissant 30 personnes sans abri.

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