Sénégal: Moussa Sarr réaffirme l'engagement du pays en faveur d'une justice communautaire 'forte, accessible et efficace'

Dakar — Le Sénégal réaffirme son engagement en faveur d'une justice communautaire forte, accessible et efficace conformément à son attachement à l'État de droit, à la protection des droits de l'homme et à la coopération judiciaire régionale, a déclaré lundi à Dakar, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Moussa Sarr.

"Fidèle à son attachement à l'État de droit, à la protection des droits de l'homme et à la coopération judiciaire régionale, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur d'une justice communautaire forte, accessible et efficace", a-t-il notamment dit.

M. Sarr présidait la cérémonie officielle d'ouverture d'une conférence internationale organisée à Dakar par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest. Une rencontre placée sous le thème : "La Cour de justice à la croisée des chemins : justice, innovation, protection des droits de l'homme et avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest".

Moussa Sarr rappelle que l'engagement du Sénégal se traduit par son soutien constant à la Cour de justice de la CEDEAO, ainsi qu'en témoignent parmi tant d'autres collaborations, le récent accueil à Dakar de la deuxième édition du concours de plaidoirie et la présente conférence.

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De plus, a-t-il relevé, la conférence se "tient à un moment charnière, marqué par de profondes mutations institutionnelles, politiques et technologiques, et par une réflexion renouvelée sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest".

Le ministre de la Justice a tenu à rappeler que le chef de l'Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, assure, depuis le 19 juillet dernier, la présidence de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO et le Général Birame Diop celle de la Commission de la CEDEAO.

Autant d'éléments faisant que le Sénégal "demeure pleinement disponible pour accompagner la CEDEAO, avec l'ensemble des États et des institutions de la communauté, dans la construction d'une justice communautaire à la hauteur des aspirations de nos peuples et des exigences de notre temps", a fait observer son ministre de la Justice.

Il a ainsi invité l'ensemble des acteurs de la justice communautaire à faire de l'espace régional un endroit où le droit rapproche les peuples et où la justice protège effectivement les droits et libertés.

"Préservons l'indépendance et l'autorité de nos juridictions. Renforçons le dialogue entre les juges nationaux et communautaires. Et faisons des innovations technologiques, notamment l'intelligence artificielle, un levier au service d'une justice plus efficace et plus proche du citoyen", a-t-il lancé.

M. Sarr estime que c'est à cette condition que l'intégration régionale cessera d'être un projet institutionnel pour devenir, pour les peuples, une réalité concrète de justice, de protection et de confiance.