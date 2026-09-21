Sénégal: Bakel - L'ASC Alphallah remporte la coupe du maire

Bakel — L'association sportive et culturelle (ASC) Alphallah a remporté, dimanche, le trophée de la coupe du maire de Bakel (est) en arrivant au bout de l'ASC Diambar par 2 buts à 0, a constaté l'APS .

Après une pause de plus d'une heure lors de la seconde période à cause d'une coupure d'électricité, l'ASC Alphallah a récidivé son exploit de 2021, en remportant pour la deuxième fois la coupe du maire.

"Après 5 ans de disette, Alphallah remporte à nouveau la coupe du maire. C'est une joie et une grande fierté, surtout qu'on a réalisé un doublé en remportant le championnat et la coupe du maire", s'est réjoui El Hadj Amadou Lo, l'entraîneur de l' ASC Alphallah.

En plus du trophée, l'ASC Alphallah s'empare aussi des cinq millions FCFA destinés au vainqueur, alors que l'ASC Diambar va se consoler avec un chèque de deux millions FCFA.

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"Le fait de doter les finalistes d'une enveloppe aussi conséquente nous motive à travailler davantage. Cela permettra surtout aux ASC de développer certains projets lors des navétanes, parce que les équipes n'ont pas assez de moyens pour une bonne préparation", a salué El Hadj Amadou Lo.

Le maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall, qui a magnifié l'esprit de fair-play des deux équipes, a souligné l'importance du sport qui "un instrument d'éducation, de cohésion sociale et d'épanouissement de la jeunesse".