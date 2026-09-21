Afrique de l'Ouest: La CEDEAO évalue à 294 milliards de dollars les besoins de financement climatique à l'horizon 2030

Les besoins de financement nécessaires à la mise en oeuvre des engagements climatiques des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont estimés à environ 294 milliards de dollars américains à l'horizon 2030, a indiqué, lundi à Accra, le secrétaire général du Parlement communautaire, Dédou Hemou.

"La question du financement climatique reste un enjeu capital", a-t-il déclaré à l'ouverture des travaux du deuxième séminaire parlementaire du Parlement de la CEDEAO consacré aux liens entre changement climatique, sécurité humaine et développement durable dans la région.

Selon M. Hemou, l'importance de ce financement s'explique par la forte vulnérabilité de l'Afrique de l'Ouest aux effets du changement climatique, alors que la région doit simultanément répondre à des impératifs de développement durable.

Il a estimé que le séminaire devait notamment permettre d'établir les liens entre changement climatique, sécurité et développement, tout en renforçant la compréhension du rôle des parlements nationaux et régional dans l'élaboration des législations relatives au climat.

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La rencontre doit également contribuer à l'identification "d'approches intégrées et innovantes" susceptibles de renforcer la prévention des conflits et la résilience climatique dans l'espace communautaire.

Présentant le cadre régional d'action climatique, Raoul Kouamé, responsable des changements climatiques et des services climatologiques à la Commission de la CEDEAO, a rappelé que l'organisation communautaire assure un rôle de coordination et d'appui aux États membres dans la mise en oeuvre de leurs engagements internationaux.

"Le défi n'est plus seulement de définir des engagements", a-t-il souligné, appelant à faire fonctionner une chaîne régionale complète allant du mandat légal à la gouvernance, à la programmation, au financement, à l'exécution et à la reddition de comptes.

La CEDEAO dispose depuis 2022 d'une Stratégie régionale climat couvrant les horizons 2030 et 2050 et visant notamment à assurer une meilleure coordination de l'action climatique dans la région.

Dans ce cadre, l'organisation travaille également à la mise en place d'un cadre régional relatif au marché du carbone, en lien avec l'article 6 de l'Accord de Paris, afin de contribuer à la mobilisation de ressources supplémentaires pour l'action climatique.

La CEDEAO a récemment réaffirmé que les besoins de financement climatique de la région étaient estimés à 294 milliards de dollars et présenté le marché du carbone comme l'une des pistes susceptibles de contribuer à réduire le déficit de financement.