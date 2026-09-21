Sénégal: Promotion des droits humains - La CNDH veut faire des ASC des relais dans les communautés

Dakar — La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) veut s'appuyer sur le maillage territorial de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) pour faire des associations sportives et culturelles (ASC) des relais et sentinelles de la promotion des droits humains dans les communautés, a-t-on appris de sa présidente, Amsatou Sow Sidibé.

"Les ASC pourront devenir des relais, des sentinelles, observer, guider et orienter des sentinelles des droits humains dans les communautés", a-t-elle relevé lors de la cérémonie de signature, à Dakar, d'une convention tripartite destinée à renforcer l'éducation aux droits humains, la citoyenneté, le développement des compétences et le leadership des jeunes.

La CNDH a signé cette convention tripartite avec l'ONCAV et IMPACT, une plateforme d'optimisation et de modernisation de la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements scolaires.

La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme a insisté sur l'ancrage territorial de l'ONCAV qui, selon elle, permet d'atteindre les communautés au-delà des centres urbains.

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"Ce n'est pas seulement la ville qui est concernée, mais les endroits les plus lointains du pays", a-t-elle souligné, considérant ce maillage comme "une opportunité majeure" de faire de l'éducation aux droits humains une réalité de proximité.

Mme Sidibé a par ailleurs rappelé que le mandat de son institution ne se limite pas à la prise en charge des violations des droits humains. Il comprend également l'éducation, l'information, la sensibilisation et la prévention, a-t-elle détaillé.

"La CNDH mettra à disposition son expertise et sa capacité à concevoir et dérouler des programmes d'éducation et de formation", a-t-elle indiqué, soulignant qu'en retour, l'ONCAV devra mobiliser son réseau d'ASC pour jouer un rôle de proximité auprès des jeunes et des communautés.

Selon son président, Amadou Kane, l'ONCAV compte 8.900 associations et 300.000 licenciés et ses activités dépassent le cadre du football pour englober notamment la culture et la citoyenneté.

"On ne peut pas devenir un bon citoyen sans qu'on ne puisse prendre en charge ses droits et ses devoirs", a-t-il déclaré, assurant que l'ONCAV s'engage à matérialiser les objectifs de la convention, prévue pour une durée de cinq ans, et à impliquer les partenaires dans ses différents projets.

De son côté, Mamadou Sy Tounkara, responsable d'IMPACT, a insisté sur la nécessité de dépasser les campagnes ponctuelles pour inscrire la sensibilisation dans la durée.

"On ne change pas durablement les comportements uniquement par des campagnes de communication. On construit des cultures, des compétences, des responsabilités et des habitudes d'action", a-t-il soutenu.

Selon lui, IMPACT va ainsi apporter son ingénierie pédagogique, notamment dans le développement des compétences et du leadership des jeunes.

La CNDH, l'ONCAV et IMPACT prévoient d'élaborer un plan d'action annuel assorti d'activités, d'un calendrier, de responsabilités partagées et d'un dispositif de suivi et d'évaluation.

Une première activité est envisagée dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec l'organisation d'un séminaire sur la place des droits humains dans les Jeux.