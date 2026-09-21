Sénégal: Diphtérie - 16 cas enregistrés à Louga, dont un décès

La région de Louga a enregistré 16 cas de diphtérie, dont un mortel, a déclaré, lundi la gouverneure Ndèye Nguénar Mbodji, soulignant le renforcement du dispositif régional de lutte contre cette maladie.

S'exprimant lors d'un comité régional de gestion des épidémies pour faire le point sur la situation épidémiologique, elle a déclaré que plusieurs mesures de prévention et de riposte sont en train d'être prises.

La riposte repose principalement sur la vaccination, la sensibilisation et la communication auprès des communautés, selon la gouverneure, qui annonce que des rencontres sont ainsi prévues dans les trois départements de la région, mais également au niveau local, autour des sous-préfets, avec la participation des différents acteurs territoriaux.

Les autorités comptent également renforcer les campagnes de vaccination afin de rapprocher les équipes sanitaires des populations et d'améliorer la couverture vaccinale, a-t-elle assuré.

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Ndèye Nguénar Mbodji a par ailleurs dénoncé la rétention d'informations par certains prestataires de santé, considérant que ces données constituent des outils essentiels à la prise de décision et à l'orientation des politiques publiques.

"Les informations sont des outils d'aide à la prise de décision", a-t-elle notamment dit, indiquant qu'un plaidoyer sera porté auprès des autorités supérieures afin de contribuer à lever cet obstacle.

Dr Moustapha Faye, directeur régional de la Santé de Louga, a insisté sur l'importance de reconnaître rapidement les signes de la diphtérie, citant les difficultés à avaler, les douleurs à la gorge, la fièvre, ainsi que l'apparition de taches blanchâtres au niveau de la gorge.

Une détresse respiratoire, une rhinorrhée ou encore des saignements de nez peuvent également constituer des signes d'alerte, a prévenu le médecin.

En cas de survenue de ces symptômes, le responsable sanitaire recommande de se rendre immédiatement dans la structure de santé la plus proche pour consultation, confirmation et prise en charge.

Le Dr Moustapha Faye a rappelé que la vaccination demeure l'un des principaux moyens de prévention, soulignant que les enfants de 0 à 5 ans doivent bénéficier d'une vaccination complète administrée en trois doses : à la sixième, à la dixième et à la quatorzième semaine.

Il a également recommandé le respect des mesures barrières, notamment le port du masque pour les personnes malades ou suspectes et la limitation des contacts rapprochés.

Les personnes ayant été en contact étroit avec un cas doivent faire l'objet d'un suivi par les équipes sanitaires, a-t-il ajouté.

La diphtérie se transmet notamment par les gouttelettes respiratoires émises lors de la parole, de la toux ou des éternuements.