Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le numérique offre des perspectives considérables à la justice communautaire

Dakar — La transformation numérique offre des perspectives considérables à la Cour de justice de la CEDEAO, a souligné lundi à Dakar, le ministre sénégalais de la Justice, Moussa Sarr, évoquant notamment la dématérialisation des outils de travail et le recours à l'intelligence artificielle.

"La transformation numérique offre des perspectives considérables : dématérialisation des procédures, modernisation des outils de travail, audiences virtuelles, et, avec les précautions nécessaires, recours à l'intelligence artificielle", a déclaré le gardes des Sceaux.

Il présidait la cérémonie officielle d'ouverture d'une conférence internationale organisée à Dakar par la Cour de justice de la CEDEAO. La rencontre de cinq jours est placée sous le thème : "La Cour de justice à la croisée des chemins : justice, innovation, protection des droits de l'homme et avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest".

De l'avis de Moussa Sarr, la justice communautaire fait face à des défis croissants liés aux exigences d'accessibilité, d'efficacité et de célérité dans un environnement en profonde mutation.

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Considérant qu'une justice innovante peut renforcer la protection des droits fondamentaux et restaurer la confiance des citoyens dans l'intégration régionale, le ministre sénégalais de la Justice a souligné la nécessité de réfléchir à la manière dont elle peut continuer à exercer pleinement sa mission dans un contexte marqué par des transformations rapides et des défis nouveaux.

Il estime que l'innovation technologique doit demeurer au service de la justice, de la protection des droits fondamentaux sans pour autant créer de nouvelles formes d'exclusion encore moins "porter atteinte aux garanties essentielles du procès équitable".

A ses yeux, "construire une justice communautaire tournée vers l'avenir, c'est embrasser les progrès technologiques tout en préservant les valeurs qui fondent sa légitimité. "Innover dans la justice, c'est veiller à ce que le progrès demeure au service de la dignité humaine", a-t-il martelé.

Moussa SarrLe ministre de la Justice du Sénégal n'a pas manqué de relever l'avancée majeure réalisé par la Cour de la Justice de la CEDEAO à travers le rapprochement entre la juridiction et les citoyens.

"La possibilité reconnue aux individus de saisir directement la Cour en matière de violations des droits de l'homme constitue une avancée majeure. Elle rapproche la justice communautaire du citoyen et confère à la protection des droits et libertés fondamentaux une dimension concrète et supranationale", a-t-il salué.

Pour le praticien du droit, la Cour de la Justice occupe une "place singulière" dans l'organisation communautaire en assurant le respect du droit communautaire et en garantissant les droits et libertés fondamentaux.

"La crédibilité de toute institution communautaire repose sur la confiance des citoyens dans la justice et dans la protection de leur dignité, de leurs libertés et de leurs droits", a indiqué le Garde des Sceaux.

Outre, les décisions de qualité rendue, l'autorité de la justice constitue le socle même d'une communauté fondée sur l'État de droit, la justice et la solidarité, a expliqué le ministre sénégalais de la Justice.

De plus, "le dialogue entre juridictions nationales et communautaires doit être constamment renforcé, afin de favoriser une interprétation cohérente et une application effective du droit communautaire", a-t-il poursuivi.

A l'en croire, l'effectivité des décisions de la Cour et la coopération entre les juridictions constituent des conditions essentielles de crédibilité de l'intégration régionale.