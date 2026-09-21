Ile Maurice: Navin Ramgoolam et Andy Burnham s'accordent pour poursuivre les efforts

Le dossier des Chagos a été au coeur d'un échange entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et son homologue britannique, Andy Burnham, ce lundi 21 septembre. Les deux chefs de gouvernement se sont entretenus dans l'après-midi, avec notamment à l'agenda le traité sur l'archipel des Chagos signé le 22 mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni.

Selon nos informations, l'échange a été cordial et marqué par une volonté de poursuivre la collaboration entre les deux pays afin de faire avancer leurs relations bilatérales sur une série de dossiers, dont celui des Chagos.

Au cours de cet entretien, Andy Burnham a réitéré l'engagement du Royaume-Uni à continuer à tout mettre en oeuvre, avec les États-Unis, en vue de la ratification du traité. Londres reconnaît, selon le communiqué, la nécessité de cet accord, qui garantit au Royaume-Uni l'utilisation de la base militaire de Diego Garcia pour sa sécurité.

De son côté, Navin Ramgoolam a remercié son homologue britannique pour son soutien afin de parvenir à une issue sur ce dossier, qualifié d'«épisode douloureux» pour les Chagossiens.

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Les deux Premiers ministres ont également convenu de rester en contact alors que les échanges entre Port-Louis et Londres doivent se poursuivre.

Une nouvelle étape diplomatique est d'ailleurs prévue dans les prochains jours. Le ministre mauricien des Affaires étrangères, Ritish Ramful, et le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Ed Miliband, doivent se rencontrer en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.