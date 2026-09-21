Ile Maurice: Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce - Chasseur d'images

Une image vaut mieux que mille mots. Place à l'image sous toutes ses formes - bande dessinée, illustration, courts et longs métrages - pour la cinquième édition du Festival de Trou-d'Eau-Douce. Le fondateur, Barlen Pyamootoo, nous souffle un peu de ce vent d'Est qui a insufflé la vie de cette nouvelle édition de ce rendez-vous littéraire.

Une règle : il faut que les auteurs présents aient publié au moins un livre. À partir de là, le Festival du livre de Troud'Eau-Douce s'ouvre à tous les possibles. Comme accueillir un nouvel auteur. Lors de la cinquième édition, prévue les 2, 3 et 4 octobre, à la plage publique du village, ce se- ra l'occasion de découvrir une autre facette du travail de Salim Currimjee. Architecte, collectionneur et plasticien, il lancera son premier ouvrage lors du festival. Un lancement «sans grande cérémonie» prévu dans l'après-midi du dimanche 4 octobre, lors de la conférence intitulée Making Images, qui sera modérée par Barlen Pyamootoo.

Il a dévoilé la programmation de cette nouvelle édition, la semaine dernière, à l'Institut français de Maurice (IFM). Le festival y tient : pour tous les auteurs qui intervien- dront lors du festival, une séance de dédicaces est prévue juste après leur prise de parole, pour encourager l'interaction avec le public. Le public, Barlen Pyamootoo le voit jeune. Des ateliers sont programmés à destination du jeune public, à partir de cinq ans. L'un d'eux sera animé par l'artiste Nalini Treebhoobun. L'école primaire de Troud'Eau-Douce y est invitée.

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Cette année, la Nuit de la lecture cède la place en toute logique à une Nuit du cinéma. Sera diffusé le film d'animation de Marjane Satrapi, Persepolis (2007). Marjane Satrapi est décédée le 4 juin dernier. «Nous voulions l'inviter à Trou-d'Eau-Douce», explique Barlen Pyamootoo. «Nous avons toute une correspondance d'elle, où elle me pose des questions sur l'hôtel. Nous voulons lui rendre hommage parce que nous savons à quel point elle a fait quelque chose de formidable pour les femmes iraniennes.» Persepolis est d'abord une bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi qui témoigne de la réalité de la révolution islamique à travers son regard, avant d'être adaptée au cinéma.

La Nuit du cinéma propose aussi Rock, Paper Scissors, un court métrage ayant remporté le BAFTA Award du Best British Short Film. *«Ce court-métrage réalisé par un Allemand est produit par un Mauricien, Hayder Oozeer»v, souligne Barlen Pyamootoo à propos de ce film qui a traité de la guerre en Ukraine.

Troisième production au programme : l'adaptation cinématographique du roman de Romain Gary, La promesse de l'aube (2017), avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney. Barlen Pyamootoo parle du lien de Romain Gary avec Maurice Paturau «qui avait une maison à Trou-d'Eau-Douce», ingénieur et ancien ministre, dont le visage orne le billet de Rs 50. «Romain Gary et Maurice Paturau ont tous deux été pilotes dans la Royal Air Force en Libye, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été des résistants et ont été décorés. Romain Gary a séjourné dans la maison familiale des Paturau pour fuir l'agitation médiatique parisienne. Il a réécrit des chapitres de La promesse de l'aube, à Trou-d'Eau-Douce.»

Pour cette nouvelle édition, le fondateur estime que cinq ans, «c'est la bonne année, nous nous sommes stabilisés». Le partenariat avec l'IFM se poursuit, ainsi qu'avec le Groupement pour le soutien de Trou-d'Eau-Douce, qui compte parmi ses membres Arnaud Dalais. La cinquième édition du festival s'achèvera par un concert-dessiné avec l'Atelier Mo'zar et les dessinateurs Thierry Permal et Evan Sohun. Barlen Pyamootoo pense déjà à la prochaine édition, qui sera dédiée à l'histoire.