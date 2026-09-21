Ile Maurice: Deux unités de soins pour les personnes âgées à Rose-Belle

L'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, dispose désormais de deux unités dédiées à la prise en charge des personnes âgées souffrant de problèmes de santé aigus. Les Acute Care of Elderly Wards (ACE), l'une destinée aux hommes et l'autre aux femmes, ont été inaugurées ce lundi 21 septembre par le ministre de la Santé, Anil Bachoo.

Cette inauguration, qui intervient à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et de la démence, marque une nouvelle étape dans l'adaptation du système de santé au vieillissement de la population.

Les deux unités comptent au total 80 lits, soit 40 lits chacune. Le projet bénéficie du soutien d'Absa Bank. Avec cette ouverture, les cinq hôpitaux régionaux du pays disposent désormais d'une unité ACE. Le service a été introduit à l'hôpital SSRN le 3 mars dernier, puis à l'hôpital de Flacq le 16 avril, à l'hôpital Victoria le 30 juillet et à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo le 2 septembre.

Selon le ministère de la Santé, ces unités ne se limitent pas au traitement d'une pathologie spécifique. Elles visent notamment à préserver l'autonomie, la mobilité, les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des patients âgés.

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Près d'un Mauricien sur cinq est aujourd'hui âgé de 60 ans et plus, soit environ 280 000 personnes, indique le ministère. Pour Anil Bachoo, cette évolution démographique nécessite de renforcer la spécialisation dans la prise en charge des personnes âgées. «Nous avons besoin de spécialistes», a-t-il souligné, citant notamment les gériatres, psychiatres, psychologues, neurologues, travailleurs sociaux et autres professionnels de santé.

Les ACE Wards reposent ainsi sur une approche multidisciplinaire réunissant médecins, infirmiers, assistants de santé et professionnels paramédicaux. Des Standard Operating Procedures ont été élaborées en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tandis que des formations hebdomadaires ont été dispensées au personnel des cinq hôpitaux régionaux.

Une fiche d'évaluation médicale holistique permet également de prendre en compte différents aspects de la santé des patients, notamment leurs capacités cognitives, leur mobilité, leur état nutritionnel, leurs maladies chroniques, ainsi que les risques de chute, de négligence ou de maltraitance.

La démence, dont la maladie d'Alzheimer, touche environ 18 000 Mauriciens. Depuis juillet de l'année dernière, le programme de dépistage ICOPE (Integrated Care for Older People) de l'OMS permet de réaliser plus de 1 000 dépistages par mois dans les structures de santé, les hôpitaux et au sein de la communauté.

Des cliniques de diagnostic précoce de la démence ont également été mises en place dans les cinq hôpitaux régionaux. Auparavant, ces services étaient disponibles uniquement à l'hôpital Victoria et à l'hôpital SSRN.

Le ministre Bachoo a également insisté sur l'importance du dépistage et de l'intervention précoces. «Malgré les moyens limités, nous essayons de faire le maximum», a-t-il déclaré, en évoquant les efforts déployés pour renforcer les services spécialisés à travers le pays.

Le Budget 2026-2027 prévoit par ailleurs une revalorisation de la Carer's Allowance, qui passe de Rs 3 500 à Rs 4 200 par mois.