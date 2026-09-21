Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - International Alert mise sur le commerce transfrontalier pour renforcer la paix dans les Grands Lacs

Le commerce transfrontalier entre la RDC, le Rwanda et le Burundi est présenté comme un moyen de favoriser le rapprochement entre les communautés et de contribuer à la prévention des conflits.

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée ce lundi 21 septembre 2026, l'ONG International Alert met en avant les résultats du projet régional « Mupaka Shamba Letu » (« La frontière, notre gagne-pain »). Mis en oeuvre dans les zones frontalières des trois pays, ce projet vise à renforcer la cohésion sociale à travers les échanges économiques.

L'initiative s'appuie sur le concept de Business for Peace (« le commerce au service de la paix »), qui encourage les petits commerçants à utiliser les échanges transfrontaliers comme un moyen de créer des liens et de favoriser l'interdépendance entre les communautés.

L'interdépendance économique pour cohésion sociale

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Interrogé sur le rôle des acteurs économiques locaux dans la pacification régionale, Narcisse Zihindula, directeur régional du projet chez International Alert, met en avant la valeur de la coopération transfrontalière :

« Le commerce transfrontalier, facilité par notre organisation depuis des années entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, constitue un levier important de consolidation de la paix dans la région. Cette dynamique repose notamment sur les approches du Business for Peace et de la consolidation de la paix. »

Pérenniser les acquis du projet « Mupaka Shamba Letu »

Alors que les tensions géopolitiques persistent dans la sous-région, les réseaux de petits commerçants transfrontaliers continuent de maintenir des canaux de dialogue informels et de solidarité économique.

Dans cette interview accordée à Bernardin Nyangi, Narcisse Zihindula préconise le maintien des facilitations douanières et sécuritaires pour les usagers des frontières. Il estime que la sécurisation des moyens de subsistance des populations riveraines demeure un préalable indispensable à une stabilité durable dans la région des Grands Lacs.