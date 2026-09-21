Congo-Kinshasa: Le nouveau plan de circulation à sens unique entre en vigueur sur l'axe Mondjiba à Kinshasa

Le nouveau plan de circulation annoncé par le ministre provincial des Transports, Jésus-Noël Sheke, est entré en vigueur ce lundi 21 septembre dans la zone A de Kinshasa. Cette zone couvre notamment l'axe Kintambo Magasin-Gare centrale, le boulevard du 30 Juin et l'avenue de la Libération, ex-24 Novembre.

À Kintambo, une partie de l'avenue Mondjiba est désormais à sens unique. Cette mesure vise notamment à fluidifier la circulation sur cet axe très fréquenté de la capitale.

Des déviations mises en place

Les usagers venant des avenues Bangala et OUA et se dirigeant vers Mondjiba sont désormais orientés vers l'avenue Basoko, avant de rejoindre l'axe Mondjiba à hauteur de l'Éléphant, près du supermarché GG Mart.

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Le tronçon situé entre l'entrée de l'ex-DEMIAP et la sortie Komoriko est également concerné par le nouveau dispositif. Des fûts métalliques ont été installés pour matérialiser le sens unique, en attendant la mise en place de séparateurs en béton armé à certains carrefours.

Un dispositif policier a été déployé sur plusieurs points de l'axe pour veiller au respect des nouvelles mesures.

Une circulation relativement fluide

Au cours de la matinée, la circulation est restée relativement fluide sur le tronçon observé. Des policiers ont notamment orienté certains véhicules de transport en commun vers les arrêts UAC et GG Mart afin de limiter les arrêts et les encombrements sur la chaussée.

Quelques difficultés persistent toutefois. Des véhicules transportant des élèves ont continué à stationner devant ou en face de certains établissements scolaires situés le long de l'avenue Mondjiba, malgré les restrictions annoncées.

Le nouveau dispositif doit progressivement être étendu aux autres axes concernés par le plan de circulation provincial.