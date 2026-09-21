Congo-Kinshasa: Amnesty Internationale dénonce des exactions dans les zones minières contrôlées par le M23

Des exactions contre les mineurs artisanaux, du travail forcé, des recrutements forcés et le trafic d'or et de coltan vers le Rwanda : Amnesty International documente de graves atteintes aux droits humains dans les zones minières de Rubaya, au Nord-Kivu, et de Lomera, au Sud-Kivu, contrôlées par le M23.

Dans son nouveau rapport publié ce lundi 21 septembre 2026, l'organisation affirme avoir notamment recueilli des témoignages faisant état d'exécutions sommaires, de tortures et de détentions arbitraires. Elle estime que l'appropriation des ressources minières pourrait constituer un pillage susceptible de relever du crime de guerre et met en cause l'implication présumée de responsables rwandais et de chefs du M23.

Quelle analyse faire des exactions rapportées dans les zones minières contrôlées par le M23 et du trafic des minerais vers le Rwanda ?

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