Tanzanie: « Le port de Dar es Salam a la capacité de traiter le fret congolais en deux jours, au lieu de dix auparavant »

La RDC et la Tanzanie poursuivent le renforcement de leur coopération commerciale. Quelques jours après l'engagement des deux pays à conclure, dans un délai de 90 jours, un accord commercial bilatéral, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a effectué samedi 19 septembre une visite au port de Dar es Salam, principal point de transit des marchandises destinées à la République démocratique du Congo.

Accompagné des responsables de plusieurs services publics congolais présents en Tanzanie, notamment la DGDA, l'OGEFREM et le CEEC, le ministre est allé s'assurer des conditions de traitement et de sécurisation des importations et exportations congolaises.

Au cours de cette visite, les autorités portuaires tanzaniennes ont indiqué que près de la moitié du fret traité en transit au port de Dar es Salaam est destinée à la RDC. Elles ont également affirmé que les capacités actuelles permettent désormais de traiter le fret congolais en deux jours, contre une dizaine de jours auparavant.

Face à cette performance, Julien Paluku Kahongya a plaidé pour une interconnexion entre le port de Dar es-Salaam et les services publics congolais déployés en Tanzanie, afin de faciliter le suivi en temps réel des cargaisons destinées à la RDC.

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Le ministre du Commerce extérieur estime par ailleurs que l'expérience du port de Dar es-Salaam pourrait inspirer plusieurs projets d'infrastructures en RDC, notamment le port en eaux profondes de Banana, au Kongo-Central, ainsi que la modernisation des ports congolais.

Selon lui, ces investissements sont essentiels pour améliorer la fluidité des échanges commerciaux et renforcer l'intégration du pays dans les circuits du commerce international.

Long d'environ 2 600 mètres de quais, le port de Dar es-Salaam demeure l'une des principales portes d'entrée des marchandises à destination de plusieurs pays d'Afrique centrale et australe, dont la République démocratique du Congo.