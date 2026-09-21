Cote d'Ivoire: Filière hévéa - La Fph-CI renforce sa proximité avec les producteurs à Daoukro

La fédération lance les travaux de son bureau de secteur et mise sur l'identification des producteurs et la diversification des revenus.

La Fédération des organisations professionnelles agricoles de la filière hévéa de Côte d'Ivoire (Fph-CI) poursuit son offensive de proximité auprès des producteurs. Elle a organisé, jeudi 10 septembre 2026 à Daoukro, une journée d'information et de sensibilisation consacrée aux projets et initiatives mis en oeuvre au profit des hévéaculteurs.

La rencontre a été suivie du lancement des travaux de construction du futur bureau de secteur de la Fédération, une infrastructure appelée à renforcer sa présence dans la région de l'Iffou.

Pour le président du Conseil d'administration (Pca) de la Fph-CI, Dally Jules, ces rencontres avec les producteurs constituent désormais une tradition au sein de l'organisation. « C'est une tradition que nous avons donc instituée à la Fph-CI (...) pour informer les membres de la Fph-CI sur les grandes thématiques qui font l'actualité, ainsi que sur les innovations et les nouvelles opportunités que nous offre la filière hévéa pour accroître nos revenus et améliorer durablement notre bien-être », a-t-il expliqué.

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Le Pca a relevé plusieurs évolutions intervenues dans la filière, notamment avec l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme consensuel de fixation des prix du caoutchouc naturel. Selon lui, ce mécanisme a permis de faire passer de 63 % à 66 % la part du chiffre d'affaires revenant aux producteurs, avec, en outre, la suppression de la décote de 2 %.

La Fph-CI entend également contribuer au renforcement de la production nationale grâce au Programme d'urgence de replantation et d'extension des vergers hévéicoles (Pure). Mais l'enjeu ne se limite plus à la production de latex. La Fédération encourage les producteurs à mieux valoriser les autres produits issus de leurs plantations.

« Car tout se vend désormais dans l'hévéa », a rappelé Dally Jules, faisant notamment référence aux initiatives de valorisation de la graine d'hévéa et du bois provenant des plantations arrivées en fin de cycle économique. Ces produits constituent, selon la Fédération, des sources de revenus complémentaires pour les producteurs.

Un bureau pour renforcer la proximité

Le lancement des travaux du futur bureau de secteur a constitué l'un des temps forts de la journée. La Fph-CI a acquis une parcelle à Daoukro pour y édifier cette infrastructure moderne et inclusive, destinée à rapprocher davantage la Fédération des producteurs.

« Ce bâtiment dont nous allons officiellement lancer les travaux ce jour même (...) nous est précieux. Il reliera nos ambitions communes, pour construire ensemble un avenir meilleur pour chacun de nous et pour tous les producteurs de la région », a déclaré le PCA.

Daoukro fait partie des 26 secteurs hévéicoles couverts par la Fph-CI. La localité compte par ailleurs le plus grand nombre de délégués villages de la Fédération. Une situation qui confère à l'identification des producteurs une importance particulière.

Lors de la conférence qu'il a animée, le directeur exécutif de la Fph-CI, Gbahi Djoua Luc, a présenté les différents projets et initiatives de la Fédération, ainsi que le rôle des délégués villages dans leur mise en oeuvre.

Il a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables sur le nombre de producteurs présents dans chaque zone. « Si on ne connaît pas le nombre de producteurs qui sont derrière, on ne peut pas mieux orienter les actions », a-t-il souligné.

Il a ainsi invité les délégués villages à intensifier l'enregistrement des producteurs dans leurs localités respectives. La carte de producteur doit notamment permettre à chaque adhérent d'être identifié et reconnu par l'État et par les acteurs de la filière, mais aussi de bénéficier des différents projets et opérations mis en oeuvre à son profit.

Représentant le préfet de région, le secrétaire général de préfecture, Zemin-Bi Kouassi, s'est félicité de l'implantation de cette infrastructure dans la capitale régionale de l'Iffou. Il a exprimé sa gratitude à la Fph-CI et à son Pca pour avoir retenu Daoukro parmi les premiers bénéficiaires de ce projet.

« Je voudrais, au nom de Monsieur le Préfet, l'en remercier. (...) Vous faites en sorte que Daoukro soit consciente et se responsabilise à travers cette bâtisse qu'elle reçoit, pour montrer à quel point nous comptons dans votre filière », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'administration a également encouragé les producteurs à tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la filière, notamment la valorisation de la graine et du bois d'hévéa. « Ces déperditions sont récupérées dorénavant pour ajouter une valeur à notre prospérité », a-t-il fait observer.