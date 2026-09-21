Cote d'Ivoire: Cocody-Angré - trois personnes interpellées dans une affaire présumée de faux billets

Trois personnes ont été interpellées par les éléments du commissariat du 22e arrondissement de Cocody-Angré, dans le cadre d'une enquête sur une présumée escroquerie au faux billet ayant occasionné un préjudice de 740 000 francs CFA à la gérante d'un point Mobile Money.

Les faits se sont déroulés le 8 septembre 2026, dans le quartier Mahou, a informé la police secours.

Selon les enquêteurs, un homme et ses compagnons se sont présentés dans le point de transfert d'argent pour effectuer un dépôt de 750 000 francs CFA. La gérante a procédé à la vérification des billets qui se sont révélés authentiques.

Toutefois ceux-ci ont interrompu l'opération puis ont récupéré leur argent avant de quitter les lieux.

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Quelques instants plus tard, ils reviennent pour effectuer le même dépôt. Mais, la liasse de billet présentée cette fois avait été remplacée par une autre composée de faux billets. Rassurée par le premier contrôle, la gérante a validé l'opération.

Les fonds ont ensuite été crédités avant d'être transférés vers un autre compte, puis retirés. La supercherie n'a été découverte qu'après l'opération, entraînant un préjudice déclaré de 740 000 francs CFA.

Saisie d'une plainte, la police a ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs présumés.

Le 18 septembre, les investigations ont conduit à l'interpellation de trois personnes notamment A.D., 35 ans, K.A., 39 ans, et A.D., 31 ans.

L'enquête a permis de saisir 2,78 millions de francs CFA en faux billets, tous en coupures de 10 000 francs CFA, 4 cartes SIM, cinq téléphones portables ainsi que 38 élastiques servant à maintenir des liasses de billets ont également été découverts.

Les enquêteurs ont, par ailleurs, saisi un véhicule de type Kia Optima de couleur blanche, louée pour une durée d'un mois et qui aurait été utilisée par les mis en cause.

Les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet.

Informé de l'affaire, le parquet instruit la poursuite des investigations afin de déterminer l'étendue des activités présumées des intéressés et de vérifier l'existence éventuelle d'autres opérations similaires.

La police secours invite les gérants de points de transfert d'argent à renouveler systématiquement le contrôle d'une liasse de billets lorsque celle-ci a quitté leur vue, même pour une courte durée.