Cote d'Ivoire: Boundiali - Une nouvelle pompe à Nianion pour mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau

À Nianion, dans le département de Boundiali, l'accès à l'eau potable connaît une amélioration. Une nouvelle pompe hydraulique a été mise en service, samedi 19 septembre 2026, au bénéfice des populations de cette localité, à l'initiative de la mairie de Boundiali.

La cérémonie s'est déroulée en marge de la 4e session ordinaire du Conseil municipal de Boundiali.

Le Professeur Mariatou Koné, épouse Traoré, Député-Maire de Boundiali, a procédé à la mise en service de l'infrastructure, en présence des populations.

D'une capacité de 1 000 m³, la pompe doit contribuer à renforcer l'approvisionnement des habitants en eau potable.

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Pour les familles de Nianion, cette mise en service représente surtout un soulagement face aux difficultés rencontrées jusque-là pour disposer régulièrement de cette ressource essentielle.

Dans la localité, les femmes ont particulièrement salué la réalisation de l'ouvrage. Elles ont exprimé leur gratitude à la première magistrate de la commune pour cette action à portée sociale.

« L'eau est une nécessité pour chaque famille. Quand elle manque, ce sont les femmes et les enfants qui en ressentent le plus les conséquences », ont-elles fait savoir, à travers leurs témoignages.

La disponibilité de la pompe devrait ainsi faciliter les activités quotidiennes des ménages et réduire les contraintes liées à la recherche de l'eau.

Au-delà de son utilité immédiate, l'infrastructure vient répondre à un enjeu essentiel pour le développement local. L'accès à une eau potable disponible et régulière participe en effet à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la prévention de plusieurs risques liés à l'utilisation d'une eau de qualité incertaine.

La mise en service de cette pompe a également été l'occasion, pour les populations de Nianion, de rendre hommage au Président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont salué les actions de développement dont bénéficient, selon elles, les populations de Boundiali et de l'ensemble de la région de la Bagoué.

À Nianion, l'enjeu est désormais de préserver durablement cette infrastructure afin qu'elle puisse répondre aux besoins des habitants. Pour les familles, l'arrivée de l'eau potable à proximité constitue avant tout un changement concret dans la vie quotidienne.