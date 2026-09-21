Cote d'Ivoire: Journées portes ouvertes de la Banque mondiale - Le gouvernement ivoirien mise sur l'emploi et un partenariat renforcé pour soutenir la croissance inclusive

La Côte d'Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale réaffirment leur volonté commune d'accélérer la création d'emplois et la transformation économique du pays. Cette volonté a été réaffirmé à l'occasion des Journées portes ouvertes de l'institution financière internationale, ouvertes le lundi 21 septembre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody.

Placée sous le thème « Emploi et opportunités pour une croissance inclusive », cette rencontre vise à rapprocher davantage la Banque mondiale des populations et à mettre en lumière l'impact concret de ses interventions.

Représentant le ministère du Plan et du Développement lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a salué la qualité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale, qu'il a qualifié de « partenaire stratégique de premier plan » dans la conduite du développement national.

Selon lui, cette coopération a contribué de manière significative à la transformation de l'économie ivoirienne à travers le financement de programmes structurants dans plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, la gouvernance, l'agriculture, l'énergie et le développement du capital humain.

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Un portefeuille de projets parmi les plus importants de la sous-région

Le représentant du gouvernement a souligné que le portefeuille actif de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire compte actuellement 25 projets, pour un montant global estimé à 5,3 milliards de dollars américains, faisant du pays l'un des principaux bénéficiaires des financements de l'institution dans la sous-région.

Il a également mis en avant les contributions de la Société financière internationale (Sfi) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), dont les interventions favorisent le développement du secteur privé et renforcent la confiance des investisseurs.

Entre 2021 et 2025, la Sfi a mobilisé près de 2,7 milliards de dollars en faveur de l'économie ivoirienne, contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à la création d'opportunités économiques.

Une vitrine des résultats des projets financés

Pour Amadou Coulibaly, ces Journées portes ouvertes constituent une occasion privilégiée de présenter au public les missions, réalisations et impacts du Groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. « Cette démarche de proximité répond à une exigence essentielle : rendre visibles les résultats obtenus et mesurer leur impact réel sur la vie des populations », a-t-il indiqué.

Le ministre a insisté sur l'importance de mettre en avant les bénéficiaires des projets financés, notamment les jeunes, les femmes entrepreneures et les entreprises qui ont pu renforcer leurs capacités grâce à l'appui de la Banque mondiale.

Il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer l'exécution des projets et garantir une utilisation optimale des ressources mobilisées afin de transformer les financements en réalisations concrètes et durables.

Des financements innovants au service du développement

Le représentant du gouvernement a rappelé plusieurs avancées majeures enregistrées dans la coopération financière entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Il a notamment évoqué l'opération innovante conclue en décembre 2024, grâce à laquelle la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays bénéficiaire d'un mécanisme de garantie adossée aux politiques économiques.

Cette opération portant sur près de 400 millions d'euros de dette commerciale a permis d'améliorer le profil de la dette publique tout en libérant des ressources réinvesties dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

À cela s'ajoute la conclusion du premier prêt souverain lié à la durabilité en Afrique de l'Ouest, d'un montant de 433,3 millions d'euros, bénéficiant d'une double garantie de la Banque mondiale à travers la Bird et la Miga. Un appui budgétaire supplémentaire de 400 millions de dollars a également été mobilisé au cours de l'année 2026.

Le PND 2026-2030 au coeur des ambitions nationales

Revenant sur les performances économiques du pays, Amadou Coulibaly a rappelé que le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025 a enregistré un taux d'exécution de 94,1 %, avec plus de 75 466 milliards de Fcfa d'investissements réalisés.

Cette dynamique a permis à la Côte d'Ivoire d'afficher une croissance moyenne de 6,5 % sur la période, tandis que le Pib par habitant est passé de 2 315 dollars en 2021 à 3 148,2 dollars en 2025.

Dans la continuité de ces acquis, le Pnd 2026-2030 ambitionne de renforcer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, de développer davantage le capital humain et de créer massivement des emplois.

Estimé à 114 838,5 milliards de Fcfa, soit environ 209 milliards de dollars, ce programme repose en grande partie sur une forte mobilisation de l'investissement privé.

Trois millions d'emplois visés pour les jeunes et les femmes

Le gouvernement entend faire de l'emploi l'axe central de son action au cours des prochaines années. À cet effet, le Groupe de la Banque mondiale a annoncé un engagement financier de 17 milliards de dollars pour accompagner le financement du Pnd 2026-2030.

Pour l'exercice 2026-2027, le taux de décaissement visé par l'institution est compris entre 32 % et 40 %, avec pour principal objectif l'accélération de la mise en oeuvre des projets susceptibles de générer trois millions d'emplois, principalement en faveur des jeunes et des femmes.

« L'emploi doit demeurer au coeur de nos ambitions », a insisté Amadou Coulibaly, rappelant que plus de 400 000 jeunes diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail, tandis que la jeunesse représente plus des trois quarts de la population ivoirienne.

À travers ces Journées portes ouvertes, le gouvernement et la Banque mondiale entendent ainsi renforcer la visibilité de leur action commune et mobiliser davantage les acteurs publics, privés et les partenaires au développement autour d'un objectif partagé : faire de la croissance économique un levier de prospérité inclusive et durable pour l'ensemble des Ivoiriens.