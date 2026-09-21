Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Infpa - Les candidats ont encore une semaine pour s'inscrire

Démarrées depuis le 27 juillet, les inscriptions pour le concours direct d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole (Infpa) prendront fin le 28 septembre 2026.

La composition est prévue pour le 10 octobre 2026 et la proclamation des résultats le 20 octobre 2026. L'inscription pour l'année académique 2026-2027, se fera du 21 octobre au 13 novembre 2026, et la rentrée le lundi 2 novembre 2026.

La formation concerne les cycles de Brevet de technicien agricole (Bta) et de Brevet de technicien supérieur agricole (Btsa) dans les filières Agriculture et coopération ; Elevage et métiers de la viande ; Aquaculture et pêche ; Machinisme agricole ; Agro-transformation (Btsa uniquement) et Foncier rural (Btsa uniquement).

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne ; être titulaire du Bepc ou diplôme équivalent pour le Bta et du Baccalauréat ou diplôme équivalent pour le Btsa, et être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2026.

Le nombre de places mises au concours est de 350 pour la formation Btsa et de 300 pour le Bta. Les frais d'inscription au concours pour chaque cycle de formation s'élèvent à 20 000 Fcfa dont 15 000 Fcfa pour le droit de concours et 5 000 Fcfa pour l'achat de la pochette du concours.