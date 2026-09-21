Cote d'Ivoire: Chine - Des journalistes ivoiriens à l'épreuve de la Grande Muraille

Il est 10 heures, ce dimanche 20 septembre 2026, lorsque la délégation ivoirienne, composée de 25 journalistes, arrive au pied de la Grande Muraille de Chine, située à Beijing, dans le district de Xicheng.

Vêtus tous de tee-shirts blancs arborant des pin's à l'effigie des drapeaux de la Chine et de la Côte d'Ivoire, témoignant de la bonne coopération Sud-Sud, les Ivoiriens ont d'abord reçu les consignes du guide avant de franchir l'entrée principale de la Grande Muraille.

En mandarin (langue chinoise), traduit par Mlle Tang Xiying dite Cécilia, étudiante en Master II de linguistique française, le guide a fait savoir que ce monument historique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, s'étend sur plus de 20 000 kilomètres. Construit sur plusieurs siècles, son rôle principal était de protéger les frontières nord de l'Empire chinois contre les invasions.

Mais, au-delà de sa fonction défensive, il servait également de moyen de contrôle des frontières, de régulation du commerce sur la route de la soie et de système de communication grâce à des tours de guet utilisant des signaux de fumée ou de feu.

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Il a été construit par le peuple chinois, en l'occurrence des soldats, des paysans, des prisonniers... Poursuivant, le guide a tenu à souligner que le parcours de la Grande Muraille n'est pas une compétition ; l'essentiel, pour lui, est d'arriver, mais à son rythme.

Il a encouragé les participants à faire preuve d'unité, de persévérance et de résistance. « Pendant la marche, vous pouvez vous reposer lorsque vous vous sentirez épuisés, puis poursuivre l'aventure. Ne relâchez pas tant que vous n'avez pas atteint l'objectif », a-t-il conseillé.

Après cette réunion préparatoire, il a conduit les journalistes au contrôle. Une fois le contrôle terminé, la photo de famille a été prise, donnant ainsi le top départ de l'épreuve de résilience. C'est donc avec une grande joie que les journalistes ont enjambé les premières marches.

Alors que les journalistes montent les marches en tenant la barre de fer du côté droit, comme l'a conseillé le guide, d'autres touristes venus de plusieurs pays étaient sur le chemin du retour. Ces derniers, tous fatigués, tenaient la barre de fer du côté gauche et peinaient à se déplacer. Après une marche de 300 mètres, des touristes étaient à même le sol pour prendre un peu d'air. Certains papotaient, tandis que d'autres s'adonnaient à des prises de vue.

Sur le trajet de la victoire se trouvaient des amoureux en vacances. Main dans la main, ils se soutenaient et s'encourageaient mutuellement dans l'optique d'atteindre le sommet.

Dans cette difficile épreuve, il était rare de voir des enfants. Les quelques enfants présents avec leurs parents essayaient tant bien que mal de relever le défi. Gourde en main et casquette sur la tête, un gamin d'environ 10 ans montait les marches aux côtés de ses parents.

Le petit garçon frêle était enthousiaste à l'idée d'atteindre le sommet, ne voulait pas attendre ses parents, alors que ceux-ci s'inquiétaient pour lui et lui demandaient d'aller doucement, car le chemin était encore trop long. À le voir, l'on sait qu'il ne peut pas faire long feu.

Armés de courage et de détermination, des journalistes venus de Côte d'Ivoire pour un séjour de 15 jours ont parcouru des kilomètres de la Grande Muraille, symbole emblématique de la puissance, de la persévérance et de l'unité historique de la civilisation chinoise.

A des kilomètres du sol, le délégué de la délégation ivoirienne, Ly Aimé Goha, a exprimé sa gratitude aux autorités chinoises pour cette expérience exceptionnelle offerte aux journalistes ivoiriens. « C'est une activité physique et touristique, mais au-delà de ces aspects, la Grande Muraille de Chine, c'est une leçon de vie. Elle enseigne que la vie, ce sont les étapes. C'est la force, la patience, la résilience... », a-t-il déclaré, avant de reprendre la marche auprès de ses compatriotes.

Après trois heures de marche, la délégation ivoirienne, épuisée, a rebroussé chemin. Il fallait regagner l'autobus pour les dernières courses qui annonçaient le retour vers la capitale abidjanaise.

Il faut noter que la Grande Muraille de Chine est composée de tours de guet, de remparts et de forteresses qui servaient autrefois à assurer sa défense. Situées à intervalles réguliers, les tours de guet servaient de postes d'observation et de points de communication. Les remparts constituaient la principale barrière physique destinée à empêcher le passage des armées et des cavaleries.

Quant aux forteresses, elles étaient des points de contrôle stratégiques situés aux passages naturels, comme les cols de montagne ou les vallées. Aujourd'hui, ces points chauds servent parfois de lieux de repos pour les touristes pendant leur parcours.

Des points de vente

Comme la plupart des lieux touristiques dans le monde, « la Muraille des dix mille li » regorge de points de vente d'articles souvenirs destinés aux touristes. Sous des bâches ou même dans des magasins aménagés sur les lieux, de nombreux objets sont vendus, notamment des porte-clés à l'effigie de la Grande Muraille, des médailles commémoratives personnalisées pour immortaliser leur passage sur le site. L'on y trouve également des tee-shirts décorés, des calligraphies et des répliques miniatures de la Grande Muraille.

Les stands proposent également des vêtements culturels chinois, des créations originales inspirées de l'histoire et du patrimoine culturel, des statues représentant des créatures de la mythologie chinoise, des céramiques et des pierres du désert de Gobi.

Des souvenirs que l'on peut emporter après les achats. À la Grande Muraille, les achats se font par téléphone mobile avec Alipay, WeChat Pay et les cartes Visa ou Mastercard. Pour les paiements en espèces, les vendeurs acceptent le yuan, la monnaie chinoise, ainsi que le dollar, la monnaie américaine.