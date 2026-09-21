Cote d'Ivoire: Programme économique et financier (Pef) - Les experts harmonisent les données pour 2026-2031

Préparer la nouvelle étape de la coopération avec le Fmi. C'est l'objectif de l'atelier qui réunit, du 21 au 26 septembre 2026 à Grand-Bassam, les experts chargés des prévisions macroéconomiques et des statistiques sectorielles.

Réunis à Grand-Bassam, les experts des administrations publiques et parapubliques travaillent, depuis le lundi 21 septembre et jusqu'au samedi 26 septembre, à l'harmonisation des données économiques et financières de la Côte d'Ivoire pour la période 2026-2031.

La rencontre constitue une étape importante dans la préparation des échanges techniques entre les autorités ivoiriennes et les services du Fonds monétaire international (Fmi).

Au nom du Directeur de Cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Beugré Amos, représentant le directeur général, l'a indiqué à l'ouverture des travaux. « Le présent atelier intervient dans un contexte particulier, consécutif à la sixième et dernière revue du Programme économique et financier (Pef) 2023-2026, soutenu par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit », a-t-il expliqué.

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Pour Beugré Amos, l'achèvement du Pef 2023-2026 ouvre une nouvelle étape dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fmi. Il s'agit, selon lui, de dresser le bilan des trois années de mise en oeuvre du programme, d'en tirer les enseignements et de définir les perspectives de la coopération future.

Le Dga du Trésor s'est, par ailleurs, félicité des résultats enregistrés dans la mise en oeuvre du programme. Il a relevé la solidité du cadre macroéconomique, soutenu par des politiques économiques rigoureuses et des réformes structurelles.

Une économie qui maintient son dynamisme

Au nombre des indicateurs mis en avant figure la croissance du Produit intérieur brut (Pib) réel, qui s'est établie à 6,6 % en 2025. La situation extérieure s'est également caractérisée par un excédent commercial de plus de 5 000 milliards de francs Cfa à fin 2025, en hausse de 165 % par rapport à 2024.

Sur la question de l'endettement, Beugré Amos a indiqué que la Côte d'Ivoire est devenue, depuis juin 2026, selon la classification du Fmi, le seul pays d'Afrique subsaharienne classé à faible risque de surendettement.

Président du Comité d'organisation de l'atelier, le Directeur de la Coordination statistique, Touré Vakaramoko, a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de fiabilisation des données. « Il nous reviendra de poursuivre avec le même sérieux la mise à jour et la fiabilisation de nos données. Nous devons faire montre de rigueur, de discipline et de sens des responsabilités afin de consolider les acquis et de franchir une nouvelle étape dans la consolidation de nos données économiques et financières », a-t-il déclaré.

L'enjeu est notamment de garantir la cohérence entre les quatre grands équilibres de l'économie : le secteur réel, les finances publiques, le secteur extérieur et la situation monétaire. Cette harmonisation doit permettre, à terme, de disposer d'une lecture unique, convergente et crédible de la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire.

Des projections jusqu'en 2031

Les travaux sont consacrés à plusieurs communications techniques portant sur la situation actualisée des quatre comptes macroéconomiques et leurs perspectives à moyen terme sur la période 2026-2031.

Des travaux en commission, suivis de restitutions en plénière, permettront aux participants de confronter les données, de procéder aux ajustements nécessaires et de dégager des projections cohérentes.

Les échanges devront aboutir à l'élaboration d'un rapport final, qui constituera une base de référence pour les prochaines discussions techniques entre les autorités ivoiriennes et le Fmi.