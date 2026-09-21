Sénégal: Mbour - Dix personnes interpellées après une sortie non autorisée du Kankourang

Dix personnes ont été interpellées à Mbour par la Sûreté urbaine du Commissariat central, avec le renfort d'éléments du GMI et de la BIP, pour avoir organisé une sortie du Kankourang en dehors du cadre fixé par les autorités.

L'opération a ciblé plusieurs cellules culturelles communément appelées « lël », qui auraient fait sortir le Kankourang alors qu'elles ne figuraient pas parmi les entités autorisées par l'arrêté préfectoral du 28 août 2026 encadrant les festivités du « Septembre mandingue ».

Selon les forces de sécurité, les groupes concernés avaient été informés des dispositions en vigueur et conviés à une réunion d'information organisée par la police. Malgré ces rappels, ils auraient maintenu leurs activités.

Les interventions menées dans différents « lël » ont également permis, selon la police, de saisir sept machettes, quatre tambours traditionnels ainsi qu'un cornet de chanvre indien retrouvé en possession de l'un des mis en cause.

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Les dix suspects ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour. Ils devront répondre notamment de non-respect d'une mesure administrative, de participation à une manifestation interdite, de trouble à l'ordre public et de détention d'arme blanche.